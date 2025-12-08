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Μαρινάκης: Συνεδριάζει την Τρίτη (9/12) το ΚΥΣΕΑ – Διάλογος με τους αγρότες όταν ανοίξουν οι δρόμοι
Πολιτική
13:33 - 08 Δεκ 2025

Μαρινάκης: Συνεδριάζει την Τρίτη (9/12) το ΚΥΣΕΑ – Διάλογος με τους αγρότες όταν ανοίξουν οι δρόμοι

Reporter.gr Newsroom
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Αύριο, Τρίτη (9/12), στις 11:30 π.μ., θα συνεδριάσει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) υπό τον πρωθυπουργό, όπως ανέφερε σήμερα (8/12) στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.  

Παράλληλα, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στις θετικές εξελίξεις που κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ όσον αφορά την ανάπτυξη, αλλά και την αντιμετώπιτη της ανεργίας, κατά το γ’ τρίμηνο του 2025.

Ανέφερε, πιο συγκεκριμένα, ότι με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΛΑΣΤΑ σχετικά με το ΑΕΠ (αύξηση 2%), αποδεικνύεται πως ο ελληνικός ρυθμός ανάπτυξης είναι υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Ο ρυθμός ανάπτυξης διαμορφώθηκε, όπως υπογράμμισε, από την αύξηση (2,1%) της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης, την αύξηση (12,8%) των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου και την αύξηση (1,7%) των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε, δε, στη μείωση της ανεργίας κατά 8,2% και την αύξηση των απασχολούμενων κατά 1,8%, καθώς και στο ότι πτωτική κατά 4% ήταν η τάση και στις εισαγωγές αγαθών.

«Ναι» στον διάλογο με τους αγρότες, αλλά με ανοιχτούς δρόμους

Σε σχέση με τους αγρότες και τις κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης να δοθούν παραπάνω χρήματα σε όσου τα δικαιούνται και σημείωσε ότι το ζητούμενο για να γίνει εποικοδομητικός διάλογος είναι να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι και να υπάρχει ενιαία εκπροσώπηση των αγροτών.

Στο ίδιο πλαίσιο – και αναφερόμενος στα αγροτικά μπλόκα – υπογράμμισε ότι καθήκον της Πολιτείας είναι να προστατεύσει τις κρίσιμες υποδομές του κράτους.

Σημείωσε, δε, ότι η αστυνομία προσπαθεί να κρατήσει τους δρόμους και παραδρόμους ανοιχτούς.

Όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, τόνισε πως «σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει ένα καινούργιος ΕΝΦΙΑ», ενώ αναφορικά με τα πρόσφατα πλημμυρικά φαινόμενα είπε ότι «το 112 έχει σώσει ζωές» και ανέφερε πως τα αντιπλημμυρικά έργα έχουν προχωρήσει και έχει επιτευχθεί ο βασικός στόχος, που είναι η προστασία των ανθρώπων.

Ως προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Εξεταστική σημείωσε ότι «επί των ημερών της ΝΔ οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα όσοι είχαν παρανομήσει και είναι λάθος να ταυτίζουμε ορισμένα πρόσωπα εξ αυτών, με ένα κόμμα που έχει τα περισσότερα μέλη στην Ελλάδα».

Μπαράζ αλκοτέστ τους δρόμους

Ο κ. Μαρινάκης δεν άφησε ασχολίαστο και το μπαράζ ελέγχων για αλκοόλ που διενεργήθηκαν το Σαββατοκύριακο που πέρασε στην Αττική, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως ανέφερε, από τα ξημερώματα του Σαββάτου έως το ίδιο χρονικό διάστημα την Δευτέρα, διενεργήθηκαν συνολικά 11.679 έλεγχοι σε οχήματα και μηχανές και βεβαιώθηκαν 224 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Συνελήφθησαν 14 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης σε βαθμό πλημμελήματος, ενώ, παράλληλα, βεβαιώθηκαν άλλες 210 παραβάσεις για αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ.

Νομοσχέδιο για αξιοποίηση της κοινωφελούς περιουσίας

Μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στο ν/σ για την αξιοποίηση της κοινωφελούς περιουσίας, το οποίο κατατέθηκε από το ΥΠΕΘΟ και συζητείται στη Βουλή.

Στις βασικές του πρόνοιες συμπεριλαμβάνονται:

  • Η θεσμοθέτηση του ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Κοινωφελών Περιουσιών. Με αυτήν τη θεσμική και τεχνολογική τομή επιβάλλεται πλήρης ψηφιακή ιχνηλασιμότητα.
  • Καταγράφονται οι περιουσίες, οι διοικήσεις, οι πράξεις σε πραγματικό χρόνο.
  • Η εισαγωγή της ψηφιακής πλατφόρμας e-diadoxi για την άμεση και ενιαία καταγραφή των σχολαζουσών κληρονομιών. Μια διαδικασία που σήμερα μπορεί να χρειάζεται χρόνια θα ολοκληρώνεται σε σημαντικά μικρότερο χρονικό διάστημα.
  • Η σύσταση ενός νέου φορέα, του Ιδρύματος Διαχείρισης και Εκκαθάρισης Κληρονομιών και Αδρανών Περιουσιών. Πρόκειται για ένα απαραίτητο εργαλείο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πραγματική δυσλειτουργία που παρατηρείται όταν ένα ίδρυμα μένει χωρίς διοίκηση ή όταν η υπάρχουσα διοίκηση αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, ακόμη, διατάξεις με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης. Μεταξύ άλλων:

  • Δημιουργείται για πρώτη φορά ένας μηχανισμός εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ώστε ο πολίτης να μπορεί να αποζημιώνεται από το Δημόσιο χωρίς δικαστικές προσφυγές και χωρίς χρόνια ταλαιπωρίας.
  • Διασφαλίζεται ότι τα ποσά που επιδικάστηκαν για τις οικογένειες του Ματιού και της Μάνδρας είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα.
  • Καθίστανται, αντίστοιχα, αφορολόγητες, ακατάσχετες και μη συμψηφιστέες, οι ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias», καθώς και από το φαινόμενο των νεκρών ψαριών στον Παγασητικό.
  • Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για οφειλές προς Δημόσιο και Ταμεία κατά τη διάρκεια της πτώχευσης και εξαλείφεται όταν ο οφειλέτης απαλλάσσεται από τα χρέη του, του δίνεται κατά αυτό τον τρόπο μια πραγματική «δεύτερη ευκαιρία».
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