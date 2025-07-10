Η Eurobank S.A. βραβεύτηκε στα 13α Invest Cyprus International Investment Awards

Η Eurobank S.A. έλαβε τιμητική διάκριση στα 13α Invest Cyprus International Investment Awards, για την καθοριστική της συμβολή στην κυπριακή οικονομία μέσω της στρατηγικής επένδυσης στην Ελληνική Τράπεζα και της ψήφου εμπιστοσύνης της στο τραπεζικό σύστημα και την οικονομία της χώρας. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των βραβείων που διοργανώνονται ετησίως από τον Invest Cyprus σε συνεργασία με το περιοδικό GOLD, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Με επένδυση ύψους €1,3 δισ., η Eurobank πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη άμεση ξένη επένδυση που έχει καταγραφεί στην Κύπρο, ενισχύοντας το διεθνές προφίλ της χώρας ως χρηματοοικονομικού κόμβου διεθνούς εμβέλειας και σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την εγχώρια τραπεζική αγορά.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γιώργος Π. Ζανιάς, παραλαμβάνοντας το βραβείο, ευχαρίστησε θερμά τους διοργανωτές για την τιμητική διάκριση και ανέφερε: «Η επένδυσή μας στην Κύπρο δεν αφορά απλώς την εξαγορά μίας τράπεζας. Αντιπροσωπεύει μια στρατηγική τοποθέτηση στην καρδιά της κυπριακής οικονομίας και αποδεικνύει τη διαχρονική μας δέσμευση για δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας και θετικών επιπτώσεων για την κοινωνία και τον πελάτη».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου, υπογράμμισε το αναπτυξιακό όραμα του Ομίλου και τη δυναμική προοπτική της Κύπρου στο διεθνές περιβάλλον: «Η τιμητική αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη στρατηγική συνέπεια και το μακροπρόθεσμο όραμά μας για την Κύπρο ως πυλώνα περιφερειακής ανάπτυξης. Με τη συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου, διαμορφώνουμε τον μεγαλύτερο τραπεζικό οργανισμό στη χώρα και επενδύουμε ουσιαστικά σε τεχνολογία, καινοτομία και εξειδικευμένες υπηρεσίες, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και την εμβάθυνση των σχέσεων εμπιστοσύνης με την πελατεία μας. Η Κύπρος αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο στον Όμιλο ως κόμβος για wealth management, fintech, real estate και διεθνή χρηματοδότηση, αποτελώντας τον πυρήνα του στρατηγικού μας οράματος ως περιφερειακός χρηματοοικονομικός κόμβος και γέφυρα μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Η επένδυσή μας αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στο μέλλον της Κύπρου και ταυτόχρονα διαχρονική δέσμευση για σταθερή, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Η εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας και η επικείμενη συγχώνευσή της με την Eurobank Κύπρου εγκαινιάζουν μια νέα εποχή ανάπτυξης, καινοτομίας και υπεραξίας για τους πελάτες. Η νέα οντότητα που θα προκύψει, η Eurobank Ltd, με ενεργητικό ύψους €28 δισ., εδραιώνει την ηγετική παρουσία του Ομίλου στην Κύπρο και ενισχύει τη θέση της χώρας ως κέντρο τραπεζικής και χρηματοοικονομικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Με αναμενόμενες συνέργειες ύψους €120 εκατ., οι οποίες αναμένεται να υλοποιηθούν κατά το μεγαλύτερο μέρος εντός του έτους, η Eurobank ενισχύει έμπρακτα τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πραγματική οικονομία, επιβεβαιώνοντας την προσήλωσή της σε στρατηγικές που δημιουργούν αξία με διάρκεια.