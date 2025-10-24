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Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 31 Οκτωβρίου
Εργασιακά
18:45 - 24 Οκτ 2025

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 31 Οκτωβρίου

Reporter.gr Newsroom
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Συνολικά 2.423.535.129,14 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.292.231 δικαιούχους, από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).  

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 27 και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.355.352.129 ευρώ σε 4.219.280 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025,

– στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για την προκαταβολή συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025,

– στις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για την επιστροφή εισφορών μη μισθωτών και

– από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

– 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

– 13.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

– 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

– 400.000 ευρώ σε 50 φορείς για την πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

– 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Τελευταία τροποποίηση στις 24/10/2025 - 18:28
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