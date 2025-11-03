Αμερικανός Πρέσβης στην Άγκυρα: Καμία βλέψη του Ερντογάν για ανασύσταση της Oθωμανικής Αυτοκρατορίας
11:41 - 03 Νοε 2025

Αμερικανός Πρέσβης στην Άγκυρα: Καμία βλέψη του Ερντογάν για ανασύσταση της Oθωμανικής Αυτοκρατορίας

Reporter.gr Newsroom
Ο Ερντογάν δεν θέλει να επαναφέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, υποστήριξε σε δημόσια παρέμβασή του ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ.

«Η Τουρκία δεν κήρυξε τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση και γι' αυτό πέτυχε η συμφωνία στη Γάζα» είπε ο Τομ Μπάρακ.

Συγκεκριμένα ο Τομ Μπαράκ δήλωσε «Η εκεχειρία στη Γάζα δεν θα είχε επιτευχθεί χωρίς την Τουρκία. Ο πρόεδρος Τραμπ τέσσερις φορές έχει αναγνωρίσει τις ενέργειες του Προέδρου Ερντογάν. Την τελευταία στιγμή, και οι δύο πλευρές δεν είχαν πειστεί ακόμη. Ο Σεΐχης Μοχάμεντ και το Κατάρ είχαν κάνει εξαιρετική δουλειά. Όλοι είχαν κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαν.

Ωστόσο, ο βασικός παράγοντας για την επίτευξη της εκεχειρίας ήταν η σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς, το ότι η Άγκυρα δεν κήρυξε τη Χαμάς ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση επέτρεψε στον Ερντογάν να πείσει και τις δύο πλευρές. Γι' αυτό το Ισραήλ ανησυχεί δικαιολογημένα για τον ρόλο της Τουρκίας σε αυτή τη διαδικασία.

Δεν υπάρχουν βλέψεις για Μεγάλο Ισραήλ και Οθωμανική αυτοκρατορία

Επειδή η ρητορική μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν και του Νετανιάχου είναι αυτή τη στιγμή αρκετά σκληρή: Λέγεται ότι ο Νετανιάχου θέλει ένα «Μεγάλο Ισραήλ», να καταλάβει τα πάντα και να επεκταθεί μέχρι τα τουρκικά σύνορα. Λέγεται ότι ο Ερντογάν θέλει να επαναφέρει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και να καταλάβει το Ισραήλ. Κανένα από τα δύο δεν ισχύει. Προς το παρόν, η κατάσταση είναι σταθερή. Η Τουρκία θα συνεχίσει να αποτελεί παράγοντα στη διαδικασία.»

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα εκτιμά ακόμη ότι θα υπάρξουν σύντομα συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας.

«Αν διατηρήσουμε την ενότητά μας, αν διατηρήσουμε αυτή την ορμή, αν ο Τζάρεντ (Κούσνερ), ο Στιβ (Γουίτκοφ) και η υπέροχη ομάδα τους συνεχίσουν να προωθούν τη διαδικασία στη Γάζα... Θα δείτε μια εμπορική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Ο πρόεδρος (Τραμπ) άλλαξε ολόκληρη τη σκακιέρα. Αυτή η αλλαγή συμβαίνει παντού. Η Τουρκία και το Ισραήλ δεν θα πολεμήσουν μεταξύ τους. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν θα συμβεί και η αρμονία θα αναδυθεί από την Κασπία Θάλασσα μέχρι τη Μεσόγειο».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μπαράκ στην Άγκυρα έχει δηλώσει ότι βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με την νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία έφτασε στην Αθήνα το Σάββατο (1/11). Αύριο θα παραδώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ την Τετάρτη (5/11) αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η άφιξή της στην Αθήνα αναμένεται να αναζωογονήσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις μετά από μία παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας, η οποία οφείλεται μεταξύ άλλων στο κενό που υπήρχε στην ηγεσία της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα.

Τα ελληνοτουρκικά αναμένεται να αποτελέσουν μία από τις προτεραιότητες της νέας Πρέσβειρας στην Αθήνα.

Αμφότεροι, Κίμπερλι Γκιλφόιλ και Τομ Μπαράκ θεωρούνται άνθρωποι που κατέχουν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

