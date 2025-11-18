Μητσοτάκης: Τα μάρμαρα του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν στο φυσικό τους χώρο - Καμία πρόοδος στις συζητήσεις

Στο πλαίσιο του συνεδρίου Reimagine Tourism της «Καθημερινής», ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επιστρέψουν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Όπως διευκρίνισε, αν και δεν υπάρχουν ακόμη ουσιαστικές εξελίξεις, η στάση της βρετανικής κοινής γνώμης μεταβάλλεται αισθητά υπέρ της ελληνικής θέσης.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το ζήτημα είναι σύνθετο και πως υπήρξαν συνομιλίες με το Βρετανικό Μουσείο για μια λύση αμοιβαίου οφέλους, χωρίς όμως την πρόοδο που θα επιθυμούσε η ελληνική πλευρά. Τόνισε ότι το βασικό επιχείρημα αφορά την επανένωση των Μαρμάρων στον φυσικό τους χώρο.

Αναφερόμενος στον τουρισμό, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τις δύσκολες εποχές και πρέπει να κοιτάζει μπροστά με αυτοπεποίθηση. Εξέφρασε μάλιστα την φιλοδοξία να καταστήσει τη χώρα κορυφαίο παγκόσμιο προορισμό σε όρους ποιότητας.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ακόμη ότι παρατηρείται μια τάση «μυκονοποίησης» λόγω της αυξημένης κρουαζιέρας σε δημοφιλείς περιοχές και ότι είναι αναγκαίο να αναδειχθούν νέοι, λιγότερο αναπτυγμένοι προορισμοί -με έμφαση στη Δυτική Ελλάδα. Στόχος, είπε, είναι οι επισκέπτες να γνωρίζουν περισσότερες όψεις της χώρας, να αγοράζουν ελληνικά προϊόντα, να επιστρέφουν στην πατρίδα μας και να μην περιορίζονται μόνο στους ίδιους κορεσμένους προορισμούς. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων, όπως για την ανάπτυξη μαρινών.