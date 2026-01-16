Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά ταμείο

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:
- οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,
- οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ, βάσει του ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1/1/2017 και μετά),
- καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για Μισθωτούς όσο και για Μη Μισθωτούς.
Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα ακολουθήσουν:
- οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων φορέων),
- καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.