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Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά ταμείο
Εργασιακά
13:20 - 16 Ιαν 2026

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμής ανά ταμείο

Reporter.gr Newsroom
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Στα τέλη Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συντάξεων Φεβρουαρίου 2026, σύμφωνα με τον διαχωρισμό μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών, όπως προβλέπει ο ισχύων προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,
  • οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ, βάσει του ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1/1/2017 και μετά),
  • καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για Μισθωτούς όσο και για Μη Μισθωτούς.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα ακολουθήσουν:

  • οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων φορέων),
  • καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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