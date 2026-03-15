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ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης με voucher έως 750 ευρώ
Εργασιακά
09:57 - 15 Μαρ 2026

ΔΥΠΑ: Νέο πρόγραμμα κατάρτισης με voucher έως 750 ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποιεί η ΔΥΠΑ εξελίσσονται τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα βασικότερα εργαλεία ενίσχυσης της απασχόλησης στη χώρα. Τα απολογιστικά στοιχεία της τελευταίας τριετίας δείχνουν ότι οι δράσεις αυτές έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη στήριξη της αγοράς εργασίας και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, περισσότεροι από 260.731 πολίτες κατάφεραν είτε να εξασφαλίσουν εργασία, είτε να διατηρήσουν τη θέση τους μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης. Η συνολική χρηματοδότηση των δράσεων αυτών υπερβαίνει τα 500 εκατομμύρια ευρώ και προέρχεται τόσο από εθνικούς, όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία που αποδίδεται στην ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εργατικού δυναμικού.

Παράλληλα, ξεκίνησε πρόσφατα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένα νέο πρόγραμμα αναβάθμισης και επανακατάρτισης, το οποίο επικεντρώνεται σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, αλλά και σε ζητήματα οικονομικού εγγραμματισμού. Η δράση απευθύνεται σε μισθωτούς εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να ενισχύσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες σε τομείς που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στη σύγχρονη οικονομία.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα (voucher), το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα 750 ευρώ. Συνολικά προβλέπονται 114.384 θέσεις, προσφέροντας σε μεγάλο αριθμό εργαζομένων την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Τα στοιχεία της ΔΥΠΑ καταγράφουν σημαντικά ποσοστά ένταξης στην απασχόληση μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης, ιδιαίτερα σε τομείς υψηλής ζήτησης όπως οι ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Στον πρώτο κύκλο των προγραμμάτων αυτών συμμετείχαν 102.477 άνεργοι, από τους οποίους 53.272 κατάφεραν να βρουν εργασία, καταγράφοντας ποσοστό απορρόφησης 52%. Στον δεύτερο κύκλο συμμετείχαν 37.602 άτομα, με 18.801 να εντάσσονται τελικά στην αγορά εργασίας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 50%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα των προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε ήδη εργαζόμενους. Στο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων που καλύπτει το σύνολο των κλάδων της οικονομίας, 104.322 από τους 113.394 συμμετέχοντες διατήρησαν ή ενίσχυσαν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, γεγονός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 92%.

Θετικά είναι επίσης τα αποτελέσματα της Ολοκληρωμένης Δράσης Κατάρτισης και Απασχόλησης που απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 25 έως 45 ετών. Από τους 7.753 συμμετέχοντες, οι 5.117 βρήκαν εργασία, με το ποσοστό απορρόφησης να διαμορφώνεται στο 66%.

Αντίστοιχα, στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που επικεντρώνονται στις πράσινες δεξιότητες, το ποσοστό απορρόφησης για τους ανέργους έφτασε το 46%, καθώς 18.429 από τους 40.063 συμμετέχοντες βρήκαν εργασία. Για τους εργαζόμενους το ποσοστό ήταν ακόμη υψηλότερο, αγγίζοντας το 93%, με 60.790 άτομα από τους 65.366 συμμετέχοντες να διατηρούν ή να βελτιώνουν τη θέση τους.

Τέλος, τα προγράμματα κατάρτισης που αφορούν ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης, καθώς και οι δράσεις ανοικτού τύπου «scale up», βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Μέχρι στιγμής παρουσιάζουν ποσοστά απορρόφησης της τάξης του 26% και 25% αντίστοιχα, τα οποία εκτιμάται ότι θα αυξηθούν περαιτέρω με την ολοκλήρωση των σχετικών δράσεων.

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