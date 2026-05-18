Οφειλέτες υπό παρακολούθηση με νέο «έξυπνο» ψηφιακό σκάνερ ελέγχου

Σε πλήρη αναδιάταξη του μηχανισμού διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Εφορία προχωρά η ΑΑΔΕ, ενεργοποιώντας ένα νέο, πιο στοχευμένο μοντέλο αξιολόγησης των φορολογουμένων. Στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι να ξεχωρίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιοι οφειλέτες αδυνατούν πραγματικά να πληρώσουν και ποιοι διαθέτουν οικονομική δυνατότητα αλλά αποφεύγουν συστηματικά να εξοφλήσουν τα χρέη τους.

Το νέο πλαίσιο, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2026, βασίζεται στη μεθοδολογία PARE (Payment Capacity – Attitude – Recency – Event), ένα προηγμένο σύστημα ανάλυσης δεδομένων και «βαθμολόγησης» των οφειλετών. Μέσω της αξιοποίησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, big data και ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, η ΑΑΔΕ θα δημιουργεί ένα αναλυτικό οικονομικό και συμπεριφορικό προφίλ για κάθε φορολογούμενο.

Η νέα μεθοδολογία στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς άξονες αξιολόγησης:

Payment Capacity (Ικανότητα πληρωμής): Εξέταση τραπεζικών καταθέσεων, εισοδημάτων, ακίνητης και κινητής περιουσίας, ώστε να διαπιστώνεται η πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής.

Attitude (Συμπεριφορά): Αξιολόγηση της φορολογικής συνέπειας, δηλαδή εάν ο οφειλέτης τηρούσε ρυθμίσεις και εξοφλούσε εγκαίρως τις υποχρεώσεις του.

Recency (Παλαιότητα οφειλών): Διαφορετική βαρύτητα στα νέα και στα παλαιότερα χρέη.

Event (Οικονομικά γεγονότα): Συνυπολογισμός παραγόντων όπως απώλεια εισοδήματος, επιχειρηματική κρίση ή άλλα οικονομικά συμβάντα που επηρεάζουν την ικανότητα πληρωμής.

Με το νέο αυτό ψηφιακό «σκάνερ», η φορολογική διοίκηση επιδιώκει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των εισπράξεων, περιορίζοντας παράλληλα τη δημιουργία μιας νέας γενιάς «κόκκινων» οφειλών. Η στόχευση γίνεται ακόμη πιο επιτακτική σε μια περίοδο αυξημένων δημοσιονομικών πιέσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Συγκεκριμένα, με βάση την "παρακολούθηση" στον κάθε οφειλέτη μέσω του νέου συτήματος θα σταθμίζονται οι πραγματικές δυνατότητες του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών του και θα προτείνεται η βέλτιστη ρύθμιση (πάγια ρύθμιση ή εξωδικαστικός μηχανισμός). Πάντως, οι οφειλέτες που θα απορρίπτουν την προτεινόμενη ρύθμιση θα βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτόματες κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων.

Οι φιλόδοξοι στόχοι για το 2026

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ, πάντως, για το επόμενο έτος προβλέπει συνολικά φορολογικά έσοδα ύψους 75,45 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 29,2 δισ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από τον ΦΠΑ. Παράλληλα, οι φορολογικές αρχές στοχεύουν στη βεβαίωση επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ μέσω φορολογικών ελέγχων και διασταυρώσεων, ενώ προγραμματίζεται η αποστολή περίπου 12.000 ειδοποιητηρίων με πρόστιμα και πρόσθετους φόρους.

Μεταξύ των βασικών στόχων περιλαμβάνονται:

Είσπραξη τουλάχιστον 3,2 δισ. ευρώ από παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Είσπραξη 1,5 δισ. ευρώ από ληξιπρόθεσμες οφειλές ΦΠΑ.

Εισπράξεις 850 εκατ. ευρώ από μεγάλους οφειλέτες μέσω της ΕΜΕΙΣ και στοχευμένων δράσεων.

Εισπράξεις 28 εκατ. ευρώ από οφειλές προς την Τελωνειακή Διοίκηση.

Επεξεργασία τουλάχιστον του 90% των αιτήσεων αναδιάρθρωσης οφειλών μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Περιοδική αξιολόγηση των οφειλετών ληξιπρόθεσμων χρεών.

Επανέλεγχος τουλάχιστον του 70% των μεγάλων οφειλετών για τα τελευταία πέντε έτη.

Εισπραξιμότητα 35% επί των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Παράλληλα, προβλέπεται ένα εκτεταμένο πλέγμα ελέγχων και διασταυρώσεων:

26.000 φορολογικοί έλεγχοι

2.500 έλεγχοι φορολογίας κεφαλαίου

25.400 επιτόπιοι προληπτικοί έλεγχοι

39.300 έρευνες και έλεγχοι από τις ΔΕΟΣ

75.000 τελωνειακοί έλεγχοι δίωξης

14.800 εκ των υστέρων τελωνειακοί έλεγχοι

11.000 έλεγχοι μέσω κινητών συστημάτων X-Rays

11.060 έλεγχοι με σκύλους ανιχνευτές, drones και άλλα μέσα

6.350 στοχευμένοι έλεγχοι βάσει ανάλυσης κινδύνου

1.500 έλεγχοι έπειτα από πληροφοριακά δελτία

Τα ληξιπρόθεσμα χρέη σε τροχιά ανόδου

Το νέο σχέδιο της ΑΑΔΕ ενεργοποιείται σε μια περίοδο έντονης αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δελτίου Tax Administration για τον Μάρτιο του 2026, τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη κατά το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 2,819 δισ. ευρώ, έναντι 2,715 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 3,83%.

Μόνο τον Μάρτιο οι απλήρωτοι φόροι έφτασαν τα 840 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των οφειλετών εκτοξεύθηκε στα 4.797.755 φυσικά και νομικά πρόσωπα, παρουσιάζοντας αύξηση 30,31% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2026.

Από αυτούς, περισσότεροι από 2,3 εκατ. φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε 1.684.592 οφειλέτες έχουν ήδη επιβληθεί μέτρα.

Τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία ανέρχονται πλέον σε 114,516 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 35,264 δισ. ευρώ χαρακτηρίζονται ανεπίδεκτα είσπραξης, με αποτέλεσμα το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 79,252 δισ. ευρώ.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι μεγάλοι οφειλέτες παραμένουν στο επίκεντρο των ελέγχων, με την ΑΑΔΕ να επενδύει πλέον σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο και αυτοματοποιημένο μοντέλο παρακολούθησης, το οποίο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα διαρκές «ηλεκτρονικό ραντάρ» για τα ληξιπρόθεσμα χρέη.

Υπεραπόδοση στα δημόσια έσοδα

Την ίδια ώρα, τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 δείχνουν υπεραπόδοση των δημοσίων εσόδων. Το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού εμφάνισε πλεόνασμα 1,878 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 909 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 5,175 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο των 2,298 δισ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 25,165 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,1 δισ. ευρώ έναντι του στόχου, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην πρόωρη είσπραξη της έβδομης δόσης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 884 εκατ. ευρώ, αλλά και στα αυξημένα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 22,743 δισ. ευρώ, ενώ, εάν εξαιρεθούν έκτακτα έσοδα από παραχωρήσεις και άδειες, τα καθαρά φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε 22,302 δισ. ευρώ, εμφανίζοντας οριακή υστέρηση 0,2% έναντι του στόχου.