Βήμα για τη μεγάλη επένδυση των €500 εκατ. στην Τριόπετρα
08:19 - 18 Μάι 2026

Γιώργος Αλεξάκης
Ένα σημαντικό βήμα γίνεται για τη μεγάλη τουριστική επένδυση ύψους 500 εκατ. ευρώ στη μοναδική περιοχή της Τριόπετρας, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, μετά την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αποτελεί κρίσιμο σταθμό για την προώθηση του έργου και ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση της αδειοδοτικής διαδικασίας.

Η έγκριση αφορά την ανάπτυξη Περιοχής Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης και Ιδιωτικής Πολεοδόμησης (Π.Π.Α.Ι.Π.) συνολικής έκτασης 1.215,293 στρεμμάτων, όπου ο κυπριακός Όμιλος Φωτιάδη, μέσω της Emerald Developments, σχεδιάζει τη δημιουργία ενός εκτεταμένου τουριστικού συγκροτήματος με ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικές κατοικίες, εμπορικές χρήσεις, χώρους εστίασης και αναψυχής, αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και ελικοδρόμιο.

Σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το υπό ανάπτυξη συγκρότημα θα έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως 5.646 ατόμων. Παράλληλα, προβλέπεται η κατασκευή ξενοδοχείου πέντε αστέρων δυναμικότητας 600 κλινών, για το οποίο έχουν ήδη εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι. Συνολικά, η επένδυση εκτιμάται ότι θα προσθέσει 6.246 νέες κλίνες στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ενισχύοντας κατά περίπου 13% τη συνολική τουριστική δυναμικότητα της περιοχής.

Η έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού συνοδεύεται από αυστηρούς όρους προστασίας των μνημείων και των στοιχείων πολιτιστικής κληρονομιάς που βρίσκονται εντός της έκτασης της επένδυσης. Ειδικότερα, προβλέπεται η διατήρηση και προστασία του ημιερειπωμένου ναού του Αγίου Βασιλείου ενετικής περιόδου, συγκροτήματος στάβλων των αρχών του 19ου αιώνα, καθώς και τριών παραδοσιακών αλωνιών.

Στην υπουργική απόφαση επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να αποφευχθούν φθορές στα μνημεία κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για τις κατασκευαστικές δονήσεις, ενώ απαγορεύεται τόσο η απόθεση υλικών όσο και η διέλευση βαρέων οχημάτων σε μικρή απόσταση από τους προστατευόμενους χώρους.

Παράλληλα, ο επενδυτής υποχρεούται, στο πλαίσιο της τελικής πολεοδομικής μελέτης, να προχωρήσει σε πλήρη αποτύπωση των μνημείων και στην εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για τις απαιτούμενες εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης. Οι μελέτες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και θα πρέπει να εγκριθούν πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση. Το σύνολο της σχετικής δαπάνης θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της επένδυσης.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη δημιουργία ζωνών προστασίας γύρω από τα μνημεία. Για τον ναό του Αγίου Βασιλείου προβλέπεται ζώνη προστασίας 50 μέτρων, ενώ για το συγκρότημα των στάβλων καθορίζεται απόσταση 100 μέτρων από την πρόσοψη και 12 μέτρων από τις υπόλοιπες πλευρές. Αντίστοιχα, για τα παραδοσιακά αλώνια προβλέπεται ελάχιστη απόσταση 15 μέτρων.

Επιπλέον, όλες οι εκσκαφικές και χωματουργικές εργασίες θα πραγματοποιούνται υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιολογικών ή παλαιοντολογικών ευρημάτων, οι εργασίες θα διακόπτονται άμεσα ώστε να ακολουθήσει σωστική ανασκαφική έρευνα με δαπάνη του επενδυτή.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται η υπογραφή Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και της επενδύτριας εταιρείας, με στόχο την παρακολούθηση των αρχαιολογικών εργασιών και τη διασφάλιση της προστασίας τυχόν ευρημάτων που θα αποκαλυφθούν κατά την εξέλιξη του έργου.

Η επένδυση εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει σημαντικό αριθμό άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του συγκροτήματος, ενώ αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την τοπική οικονομία και το τουριστικό προϊόν της ευρύτερης περιοχής του Ρεθύμνου.

Ο Όμιλος Φωτιάδη ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1942 και συγκαταλέγεται σήμερα μεταξύ των μεγαλύτερων ιδιωτικών επιχειρηματικών ομίλων στη Μεγαλόνησο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δραστηριοποιείται στους τομείς παραγωγής και διανομής ποτών, ακινήτων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενώ απασχολεί περισσότερους από 1.100 εργαζομένους.

Ο όμιλος διαθέτει παρουσία σε Κύπρο, Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία και Σλοβενία, ενώ στην ελληνική αγορά έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσω της εξαγοράς της μικροζυθοποιίας Siris από τη θυγατρική Beverage World. Στον τομέα του real estate δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω της Emerald Developments, υπό τη διοίκηση των Παύλος Φωτιάδης και Αλέξης Φωτιάδης.

