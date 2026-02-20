ΧΑ: Πτωτική η βραχυπρόθεσμη τάση, πλησιέστερη στήριξη στις 2243 μονάδες
Αναλύσεις
09:43 - 20 Φεβ 2026

ΧΑ: Πτωτική η βραχυπρόθεσμη τάση, πλησιέστερη στήριξη στις 2243 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
Υποχώρηση κατά 2,22% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2275,70 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε χαμηλότερα στα 246,2 εκ. ευρώ.

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία κι ενόψει των σεναρίων για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν στις επόμενες ημέρες, προσπέρασαν τις θετικές εκθέσεις των διεθνών οίκων και προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις σε όλα σχεδόν τα ελληνικά blue chips. Με το ΓΔ να κινείται πτωτικά και να παραμένει στα χαμηλά μέχρι και στις δημοπρασίες κλείνοντας ελαφρώς ψηλότερα από το ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2270 μονάδων.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,366% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (- 3,11%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-4,39%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (-3,74%), η ΕΛΧΑ (-3,13%), η Lamda (-2,51%), η Κύπρου (-2,07%), ο Aktor (-2,39%), η Cenergy (-2,81%), το Jumbo (-2,22%), η Metlen (-1,55%), η ΜΟΗ (-1,42%), ο ΟΠΑΠ (-1,23%) και η ΕΕΕ (-1,01%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΧΑΕ (+2,09%), ο Σαράντης (+1,88%, ιστορικό υψηλό στα 15,14 ευρώ) και η Revoil (+4,83%). Απολογιστικά, 17 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 103 εκείνων που υποχώρησαν. Λήγουν σήμερα τα ΣΜΕ για τον τρέχοντα μήνα.

Οι φόβοι για σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν ανεβάζουν το πετρέλαιο με το brent να ξεπερνά τα $71/βαρέλι.

Στο ΧΑ η βραχυπρόθεσμη τάση παραμένει πτωτική με την πλησιέστερη στήριξη να προσδιορίζεται στις 2243 μονάδες.

Επιχειρηματικά Νέα

Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο 250 εκατ. ευρώ της Capital Clean Energy Carriers. Ισχυρή ζήτηση από retail επενδυτές για την ομολογιακή έκδοση της ναυτιλιακής του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ολοκληρώνεται σήμερα η δημόσια προσφορά.

ΔΕΗ: H AXIA διατηρεί σύσταση αγοράς για τη μετοχή και τιμή-στόχο €25,40, εκτιμώντας ότι το επενδυτικό αφήγημά της παραμένει αμετάβλητο παρά τον ευρωπαϊκό θόρυβο γύρω από ρυθμιστικές παρεμβάσεις. Υπερβολική θεωρεί η AXIA-Alpha Finance την ανησυχία της αγοράς ότι οιπρόσφατες συζητήσεις στην Ευρώπη γιαπαρεμβάσεις στις τιμές Η.Ε. μπορούν να την επηρεάσουν ουσιαστικά.

Ικτίνος: Ολοκληρώθηκε η πώληση της θυγατρικής ΙΔΕΗ ΑΕ (κλάδος ΑΠΕ), στα €8,3 εκατ. το τίμημα.

CrediaBank: Προκηρύσσει Γενική Συνέλευση για ΑΜΚ έως 300 εκατ. στις 16 Μαρτίου. Στα θέματα η άντληση νέων κεφαλαίων να μπορεί να γίνει με περιορισμό ή κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υφιστάμενων μετόχων. Θα επιτρέψει τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης της με συνακόλουθη βελτίωση της διασποράς και εμπορευσιμότητας (free float) της μετοχής που προσδοκάται να επιτευχθεί.

Euronext: Ολα ανοιχτά για τις μετοχές μειοψηφίας στην ΕΧΑΕ. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε χρήση κάθε νόμιμης μεθόδου για να αποκτήσουμε το υπόλοιπο 24,75%, τονίζει η διοίκηση της Euronext.

ΕΛΣΤΑΤ (2025): Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων ανήλθε σε €11.766.152 χιλ., +3,3%. O κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης, ανήλθε σε €10.734.747 χιλ., -3,4%

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σε νέο ιστορικό υψηλό... κόντρα στο ρεύμα
Ο Kospi της Νότιας Κορέας σε νέο ιστορικό υψηλό... κόντρα στο ρεύμα

