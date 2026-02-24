ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
S&amp;P: Γιατί κρατάει σταθερό το «BB+» για τη Metlen - «Oι πρόσφατες αποκλίσεις είναι προσωρινές»
Αναλύσεις
18:50 - 24 Φεβ 2026

S&P: Γιατί κρατάει σταθερό το «BB+» για τη Metlen - «Oι πρόσφατες αποκλίσεις είναι προσωρινές»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η S&P Global Ratings προστέθηκε στους οίκους αξιολόγησης που στηρίζουν τη Metlen παρά τη χαμηλότερη του αναμενομένου επίδοση της δραστηριότητας για το σύνολο του 2025. Δηλώνει πως αυτή η εξέλιξη δεν  έχει άμεσο αντίκτυπο στην αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας εκδότη 'BB+' ούτε στο σταθερό outlook σε αυτό το στάδιο.

Η στρατηγική asset rotation και το project pipeline παραμένουν ισχυρά αναφέρει η S&P που επισημαίνει ότι το execution track record της Metlen τα τελευταία χρόνια ήταν ισχυρό.

Υπενθυμίζεται πως στις 6 Φεβρουαρίου 2026, η Μetlen αναθεώρησε την καθοδήγησή της για EBITDA κατά 25% χαμηλότερα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Η αναθεώρηση αυτή απορρέει από:

  • Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση συναλλαγών στο πλαίσιο του σχεδίου εναλλαγής (asset rotation plan) περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

  • Υπερβάσεις κόστους και επιμηκύνσεις χρονοδιαγραμμάτων σε ορισμένα έργα (EPC).

Αναμένεται έτσι προσαρμοσμένο EBITDA περίπου €750 εκατ., γεγονός που μεταφράζεται σε προσδοκία λόγου χρέους προς EBITDA περί τις 4,0x για το 2025, σημαντικά υψηλότερα από το 2,0x που θεωρούμε συμβατό με την τρέχουσα αξιολόγηση της Metlen, σημειώνει ο οίκος.

Εκτιμούμε, προσθέτει, ότι ο προσαρμοσμένος δείκτης χρέους προς EBITDA θα διαμορφωθεί εκ νέου κοντά στο 2,0x ήδη το 2026 και στη συνέχεια θα επανέλθει με άνεση κάτω από το 2,0x την περίοδο 2027-2028.

«Δεν αναμένονται αποκλίσεις»

Με βάση την ανάλυση της S&P, στο τρέχον βασικό σενάριο του οίκου δεν αναμένονται περαιτέρω αποκλίσεις στο εγγύς μέλλον, διότι, όπως σημειώνουν οι αναλυτές:

“ - Κατανοούμε ότι όλα τα έργα έχουν επανεξεταστεί και τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο και, παρότι σημειώθηκαν υπερβάσεις κόστους, ο αριθμός των επηρεαζόμενων έργων είναι περιορισμένος, με τα υπόλοιπα να εξελίσσονται σύμφωνα με το πλάνο”.

-Με βάση όσα σημειώνει η ανάλυση, “η εταιρεία έχει επικεντρωθεί τα τελευταία έτη σε έργα solar photovoltaic (PV), μπαταριών και δικτύων, τα οποία θεωρούμε λιγότερο σύνθετα και με χαμηλότερο κίνδυνο εκτέλεσης σε σύγκριση με τεχνολογικά προηγμένα έργα όπως το Protos.

-Τα περισσότερα συμβατικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο και το Protos αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το 2026, με ορισμένα το 2027, γεγονός που τα φέρνει κοντά στην ολοκλήρωση και μειώνει τον κίνδυνο πρόσθετων υπερβάσεων κόστους.”

Οι πωλήσεις έργων ΑΠΕ και το asset rotation plan

Επίσης τονίζεται ότι οι καθυστερήσεις σε συναλλαγές είναι πιστωτικά ουδέτερες. «Τρεις πωλήσεις χαρτοφυλακίων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αναμένονταν να ολοκληρωθούν το 2025, εκ των οποίων οι δύο ήταν σημαντικές, μετατέθηκαν χρονικά.

Μία από τις δύο μεγάλες συναλλαγές, η πώληση χαρτοφυλακίου 283 MW solar PV στο Ηνωμένο Βασίλειο, ολοκληρώθηκε ήδη νωρίτερα αυτόν τον μήνα και, κατά την κατανόησή μας, για τη δεύτερη, χαρτοφυλάκιο solar στην Αυστραλία, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Παρότι για τη δεύτερη ενδέχεται να υπάρξει περαιτέρω παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης, αναμένουμε ότι θα κλείσει εντός του έτους. Επιπλέον, μεγάλο μέρος των τρεχόντων έργων της εταιρείας στο πλαίσιο του asset rotation plan είναι προπωλημένο, γεγονός που αποτελεί πλέον προϋπόθεση για νέα έργα, «κλειδώνοντας» τιμές και αγοραστές και, κατά την άποψή μας, μετριάζοντας τον κίνδυνο που σχετίζεται με την ολοκλήρωση συναλλαγών».

Η μεγάλη εξαγορά

Με βάση την ανάλυση, η εξαγορά του χυτηρίου Aluminium Dunkerque στη Γαλλία θα μπορούσε να αποτελέσει μετασχηματιστική εξέλιξη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το χυτήριο στη Γαλλία θα μπορούσε να αποτιμηθεί περί το €1 δισ., με EBITDA περί τα €300 εκατ.-€350 εκατ.

«Ωστόσο, μεταξύ των λοιπών ενδιαφερόμενων περιλαμβάνονται οι Glencore, Rio Tinto, Sumitomo, EGA και Alba, και δεν διαθέτουμε ορατότητα ούτε ως προς την ικανότητα της Μetlen να αποκτήσει το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο ούτε ως προς τον τρόπο χρηματοδότησής του», επισημαίνουν οι αναλυτές.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/02/2026 - 20:08
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ευρωαγορές: Κλείσιμο με κέρδη καθώς οι δασμοί Τραμπ εφαρμόζονται στο αναμενόμενο 10%
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Κλείσιμο με κέρδη καθώς οι δασμοί Τραμπ εφαρμόζονται στο αναμενόμενο 10%

Πόρισμα ΠΑΣΟΚ: Προανακριτική για Βορίδη και Αυγενάκη μετά τις σοβαρές ενδείξεις απιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Πόρισμα ΠΑΣΟΚ: Προανακριτική για Βορίδη και Αυγενάκη μετά τις σοβαρές ενδείξεις απιστίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μυτιληναίος στους FT: Θετικό βήμα η στοχευμένη στήριξη στη βιομηχανία για το ενεργειακό κόστος

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ευ. Μυτιληναίος: Τα μηνύματα για την επόμενη μέρα - Οι τομείς αιχμής
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ευ. Μυτιληναίος: Τα μηνύματα για την επόμενη μέρα - Οι τομείς αιχμής

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια
Χρηματιστήρια

Μυτιληναίος: Στόχος η εδραίωση της Metlen στον FTSE 100 με ισχυρά θεμέλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 21:12

Τραμπ για συνομιλίες με το Ιράν: Δεν με ενδιαφέρει αν τελείωσαν - Είχαν γίνει πολύ βαρετές

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

Magazino
01/06/2026 - 13:43

Γαλλία: Έκλεψαν ξανά τη «χρυσή» μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν

Το σκίτσο του ΚΥΡ
01/06/2026 - 13:27

Εκδρομές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ