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Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος κόντρα στο διεθνές κλίμα, με βλέμμα στην αποκλιμάκωση και τη συνέχεια της δυναμικής
Αναλύσεις
10:09 - 08 Απρ 2026

Χρηματιστήριο: Ισχυρή άνοδος κόντρα στο διεθνές κλίμα, με βλέμμα στην αποκλιμάκωση και τη συνέχεια της δυναμικής

Reporter.gr Newsroom
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Άνοδο κατά 1,25% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη συνεδρίαση, κλείνοντας στις 2.144,71 μονάδες, κοντά στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2.160,28 μονάδων, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή αγοραστική διάθεση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονα ανοδική δυναμική, με την αγορά να κινείται κόντρα στο αρνητικό διεθνές κλίμα και την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 284,76 εκατ. ευρώ, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που αποτυπώνει τη σημαντική δραστηριότητα των επενδυτών. Παρά τις επιλεκτικές ρευστοποιήσεις κοντά στα υψηλά ημέρας, καταγράφηκε άμεση επανατοποθέτηση κεφαλαίων, στοιχείο που υποδηλώνει προσδοκίες αποκλιμάκωσης στο γεωπολιτικό μέτωπο και ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Ο τραπεζικός δείκτης ηγήθηκε της ανόδου, καταγράφοντας κέρδη 2,34% και κλείνοντας στις 2.394,3 μονάδες. Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,31% στις 5.445,92 μονάδες, ενώ ο Mid Cap κατέγραψε άνοδο 0,61% στις 2.656,07 μονάδες. Στους επιμέρους δείκτες, ο FTSE Large Cap ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 5.445,92 μονάδες και ο FTSE Mid Cap στις 2.656,07 μονάδες. Σε επίπεδο μετοχών, σημαντικά κέρδη κατέγραψαν η ALWN (+4,05%), η ΕΥΡΩΒ (+3,64%) και η ΕΤΕ (+2,67%).

Αντίθετα, απώλειες σημείωσαν η CENER (-2,52%), ο TITC (-1,36%) και ο ΔΑΑ (-1,15%). Απολογιστικά, 77 μετοχές κατέγραψαν άνοδο, έναντι 48 εκείνων που υποχώρησαν, επιβεβαιώνοντας την επικράτηση των αγοραστών στη συνεδρίαση.

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