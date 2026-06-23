ΧΑ: Η διατήρηση των 2500 μονάδων συνιστά τον άθλο που καλείται άμεσα να επιτελέσει ο ΓΔ

Με αγορές τραπεζών και άλλων blue chips (Aktor, ΕΛΧΑ, Βιοχάλκο, Cenergy). Σαν αποτέλεσμα, ο ΓΔ ξεπέρασε τις 2500 μονάδες καταγράφοντας υψηλό ημέρας στις 2506 μονάδες, με το κλείσιμο να είναι ελαφρά μειωμένο καθώς τα μηνύματα από τις συνομιλίες της Ελβετίας ήταν ελπιδοφόρα.
Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,609% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να έχουν μικτή εικόνα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,33%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+2,15%) να υπεραποδίδει.
Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (+2,14%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,02%), η Cenergy (+2,91%), η Optima (+2,31%), η Βιοχάλκο (+4,30%), η
ΕΛΧΑ (+7,72%), η ΜΟΗ (+2,11%), ο Aktor (+3,83%) και η EIS (+4,91%) από τις λοιπές μετοχές.
Στο αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Lamda (-1,23%), o OTE (-1,71%), η Allwyn (-1,23%), η Credia (-1,60%) αλλά και η Intrakom (-4,81%), ο ΟΛΠ (-2,37%) και ο ΑΔΜΗΕ (-2,12%). Απολογιστικά, 68 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 42 εκείνων που υποχώρησαν.
«Υπήρξε λίγη απειλητική ρητορική και αρκετή γκρίνια, αλλά στο τέλος της ημέρας οι συνομιλίες συνεχίστηκαν και πετύχαμε μεγάλη πρόοδο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.
Ο Γ.Δ. ξεκίνησε τις πρώτες ώρες της νέας εβδομάδας μουδιασμένα, αλλά κατά τις μεσημεριανές κινήθηκε ανοδικά πετυχαίνοντας και νέο ρεκόρ στις 2506 μονάδες. Η διατήρηση των 2500 μονάδων συνιστά τον άθλο που καλείται άμεσα να επιτελέσει ο ΓΔ !
Επιχειρηματικά νέα
Cenergy Holdings: η NBG Securities αναβαθμίζει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη στα 28,40 ευρώ από 15,40 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «Outperform». Σε placement έξι εκατομμυρίων μετοχών προχώρησε η Viohalco. Η διαδικασία αφορά το 2,82% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το βιβλίο καλύφθηκε σε λίγα μόλις λεπτά. Η ελάχιστη τιμή προσδιορίστηκε στα 24,2 ευρώ.
Metlen: Σύσταση «Αγορά» (Buy) καιτιμή-στόχο τα 55 ευρώ ανά μετοχή δίνει η Berenberg σε ανάλυσή της για τη μετοχή.
Motor Oil: υπό διπραγμάτευση με P/E μόλις 5,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026. HelleniQ Energy: με 6,6 φορές, έναντι μέσου όρου 8,1 φορών για τους ευρωπαϊκούς ομίλους του κλάδου. Σε όρους P/E,
αυτό μεταφράζεται σε discount 28% για τη Motor Oil και 19% για τη HelleniQ αναφέρει σε ανάλυσή της η Beta Sec.
Premia Properties: νέα στρατηγική επένδυση με τον ξενοδοχειακό όμιλο ΑΚΤΙ Hotels & Resorts. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών μονάδων
του Ομίλου ΑΚΤΙ σε Ρόδο και Κω (Akti Imperial, Akti Beach Club και Akti Palace), δυναμικότητας 1.316 δωματίων. Η συνολική επένδυση, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ανακαίνισης, εκτιμάται ότι θα
ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ.
Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Πιερακάκης: Μπορεί να διαδραματίσει ρόλο καταλύτη στην ανάπτυξη.
Ιαν.-Απρίλιος 2026: το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα €1.664,3 εκ. (€1.049,9 εκ. το 2025. Αύξηση κατά €752,9 εκ. ή 36,9% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα
€2.790,7 εκ. Στα €1.126,4 εκ. οι ταξιδιωτικές πληρωμές (+14%). Ενισχυμένη 27,1% η τουριστική κίνηση παρά τη γεωπολιτική αναταραχή. Στα €21,4 δις. τα συναλλαγματικά αποθέματα.
Σκέψεις Ημέρας
Η ελληνική αγορά βρίσκεται σε μια διαφορετική φάση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η αναβάθμιση της οικονομίας, η αυξημένη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια, οι συνεχείς εταιρικές συναλλαγές και η επιστροφή της Ελλάδας στον πυρήνα των ανεπτυγμένων αγορών δημιουργούν ένα περιβάλλον που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί από τους διεθνείς επενδυτές. Παρά τη σημαντική άνοδο των τελευταίων ετών, οι εισροές ξένων κεφαλαίων παραμένουν ισχυρές, ενώ η αναμενόμενη μετάβαση του Euronext Athens στις ανεπτυγμένες αγορές αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω τη βάση των επενδυτών. Η μεγάλη πρόκληση πλέον δεν είναι αν η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια, αλλά αν οι Έλληνες επενδυτές θα συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη νέα περίοδο ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς.
Σημεία Παρακολούθησης
- Γενικός Δείκτης: Η διάσπαση και το κλείσιμο πάνω από τις 2.500 μονάδες επιβεβαιώνουν την ισχυρή ανοδική τάση, με επόμενους στόχους τις 2.550-2.600 μονάδες, ενώ πρώτη σημαντική στήριξη αποτελεί πλέον η ζώνη των 2.480-2.500 μονάδων.
- Τραπεζικός Δείκτης: Έκλεισε στις 2.885,82 μονάδες (+1,33%), διατηρώντας ισχυρή ανοδική τάση και κινούμενος κοντά στα υψηλά έτους, με επόμενη αντίσταση τις 2.900- 2.950 μονάδες και βασική στήριξη τη ζώνη των 2.800-2.830 μονάδων.
- Cenergy Holdings: Η Viohalco διέθεσε μέσω accelerated bookbuilding περίπου 6 εκατ. μετοχές (≈3% του μετοχικού κεφαλαίου), με το βιβλίο να καλύπτεται άμεσα, ενώ δεσμεύτηκε σε lock-up 180 ημερών για το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής της.
- ΔΕΗ: Μέρισμα χρήσης 2025 ύψους €0,60 ανά μετοχή (μικτό), με ημερομηνία αποκοπής 24/07/2026και έναρξη καταβολής 31/07/2026.
- ΟΤΕ: Ο CEO Κώστας Νεμπής τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει «AI-ready» οικονομία χωρίς σύγχρονες δικτυακές υποδομές, επισημαίνοντας ότι ο Όμιλος διαθέτει κάλυψη 5G άνω του 99%, δίκτυο οπτικών ινών σε 2,2 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις και στόχο το 40% των διαδικασιών να είναι AI-augmented έως το τέλος του 2026.
- Αττικά Πολυκαταστήματα: Η Δημόσια Προσφορά υφιστάμενων μετοχών θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 26 Ιουνίου, προσφέροντας για πρώτη φορά στο επενδυτικό κοινό τη δυνατότητα συμμετοχής σε μία από τις κορυφαίες εταιρείες premium και luxury retail στην Ελλάδα, με στόχο άντλησης έως €57,6 εκατ., ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Euronext Athens έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου 2026.
- MTLN: Διατηρεί ισχυρή ανοδική τάση πάνω από τους ΚΜΟ 60 (€37,73) και 200 ημερών (€41,73), με άμεση αντίσταση τη ζώνη €42,30-€43,40· διάσπασή της μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για τα €45,00-€47,00, ενώ βασική στήριξη παραμένει στα €41,10-€41,70.
- TITC: Κινείται σε ανοδικό κανάλι και παραμένει κοντά στα πρόσφατα υψηλά της, με τη ζώνη €54,00-€55,00 να αποτελεί το βασικό εμπόδιο για συνέχιση προς τα €58,00-€59,00, ενώ η περιοχή €52,00-€53,00 λειτουργεί ως πρώτη σημαντική στήριξη.
- ΕΛΠΕ: Κατέγραψε νέο υψηλό 52 εβδομάδων στα €10,97, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ανοδική τάση πάνω από τους ΚΜΟ 60 (€9,96) και 200 ημερών (€8,98), με επόμενη αντίσταση τη ζώνη €11,20-€11,50 και βασική στήριξη στα €10,40-€10,50.
- REALCONS: Κατέγραψε νέο υψηλό 52 εβδομάδων στα €6,88, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ανοδική τάση πάνω από τους ΚΜΟ 60 (€6,22) και 200 ημερών (€5,64), με επόμενη αντίσταση τη ζώνη €7,00-€7,20 και βασική στήριξη στα €6,60-€6,70.
- Διεθνές Περιβάλλον Η Wall Street εμφάνισε μικτή εικόνα. Στους μεγάλους χαμένους της συνεδρίασης συγκαταλέχθηκε και η SpaceX, η οποία κατέγραψε πτώση 16,43%, οδεύοντας προς την τρίτη διαδοχική ημέρα απωλειών. Στην Ευρώπη οι αγορές κινήθηκαν ανοδικά, ανακτώντας μέρος των απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης.
- THEON International: Νέες παραγγελίες ύψους περίπου €70 εκατ., ανεβάζοντας τις συνολικές παραγγελίες από την αρχή του έτους στα €223 εκατ., ενώ η εταιρεία ενισχύει τη στρατηγική της θέση μέσω της κοινοπραξίας με τη Safran και της εξαγοράς της HGH Systèmes Infrarouges στους τομείς drones, AI και Counter-UAS.