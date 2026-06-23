ΧΑ: Η διατήρηση των 2500 μονάδων συνιστά τον άθλο που καλείται άμεσα να επιτελέσει ο ΓΔ

Άνοδο κατά 1,02% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2501,13 μονάδες (νέο υψηλό 199 μηνών). Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 217,55 εκ. ευρώ. Αγοραστές και πωλητές βρίσκονταν σε ισορροπία ως τις 2μμ οπότε ξεκίνησε να εκδηλώνεται η υπεροπλία των αγοραστών.

Με αγορές τραπεζών και άλλων blue chips (Aktor, ΕΛΧΑ, Βιοχάλκο, Cenergy). Σαν αποτέλεσμα, ο ΓΔ ξεπέρασε τις 2500 μονάδες καταγράφοντας υψηλό ημέρας στις 2506 μονάδες, με το κλείσιμο να είναι ελαφρά μειωμένο καθώς τα μηνύματα από τις συνομιλίες της Ελβετίας ήταν ελπιδοφόρα.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,609% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να έχουν μικτή εικόνα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,33%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+2,15%) να υπεραποδίδει.

Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (+2,14%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+2,02%), η Cenergy (+2,91%), η Optima (+2,31%), η Βιοχάλκο (+4,30%), η

ΕΛΧΑ (+7,72%), η ΜΟΗ (+2,11%), ο Aktor (+3,83%) και η EIS (+4,91%) από τις λοιπές μετοχές.

Στο αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Lamda (-1,23%), o OTE (-1,71%), η Allwyn (-1,23%), η Credia (-1,60%) αλλά και η Intrakom (-4,81%), ο ΟΛΠ (-2,37%) και ο ΑΔΜΗΕ (-2,12%). Απολογιστικά, 68 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 42 εκείνων που υποχώρησαν.

«Υπήρξε λίγη απειλητική ρητορική και αρκετή γκρίνια, αλλά στο τέλος της ημέρας οι συνομιλίες συνεχίστηκαν και πετύχαμε μεγάλη πρόοδο», δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Ο Γ.Δ. ξεκίνησε τις πρώτες ώρες της νέας εβδομάδας μουδιασμένα, αλλά κατά τις μεσημεριανές κινήθηκε ανοδικά πετυχαίνοντας και νέο ρεκόρ στις 2506 μονάδες. Η διατήρηση των 2500 μονάδων συνιστά τον άθλο που καλείται άμεσα να επιτελέσει ο ΓΔ !

Επιχειρηματικά νέα

Cenergy Holdings: η NBG Securities αναβαθμίζει σημαντικά την τιμή-στόχο για τη στα 28,40 ευρώ από 15,40 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση «Outperform». Σε placement έξι εκατομμυρίων μετοχών προχώρησε η Viohalco. Η διαδικασία αφορά το 2,82% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το βιβλίο καλύφθηκε σε λίγα μόλις λεπτά. Η ελάχιστη τιμή προσδιορίστηκε στα 24,2 ευρώ.

Metlen: Σύσταση «Αγορά» (Buy) καιτιμή-στόχο τα 55 ευρώ ανά μετοχή δίνει η Berenberg σε ανάλυσή της για τη μετοχή.

Motor Oil: υπό διπραγμάτευση με P/E μόλις 5,8 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2026. HelleniQ Energy: με 6,6 φορές, έναντι μέσου όρου 8,1 φορών για τους ευρωπαϊκούς ομίλους του κλάδου. Σε όρους P/E,

αυτό μεταφράζεται σε discount 28% για τη Motor Oil και 19% για τη HelleniQ αναφέρει σε ανάλυσή της η Beta Sec.

Premia Properties: νέα στρατηγική επένδυση με τον ξενοδοχειακό όμιλο ΑΚΤΙ Hotels & Resorts. Περιλαμβάνει τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και τον εκσυγχρονισμό των ξενοδοχειακών μονάδων

του Ομίλου ΑΚΤΙ σε Ρόδο και Κω (Akti Imperial, Akti Beach Club και Akti Palace), δυναμικότητας 1.316 δωματίων. Η συνολική επένδυση, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ανακαίνισης, εκτιμάται ότι θα

ξεπεράσει τα 250 εκατ. ευρώ.

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Πιερακάκης: Μπορεί να διαδραματίσει ρόλο καταλύτη στην ανάπτυξη.

Ιαν.-Απρίλιος 2026: το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα €1.664,3 εκ. (€1.049,9 εκ. το 2025. Αύξηση κατά €752,9 εκ. ή 36,9% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα

€2.790,7 εκ. Στα €1.126,4 εκ. οι ταξιδιωτικές πληρωμές (+14%). Ενισχυμένη 27,1% η τουριστική κίνηση παρά τη γεωπολιτική αναταραχή. Στα €21,4 δις. τα συναλλαγματικά αποθέματα.

Σκέψεις Ημέρας

Η ελληνική αγορά βρίσκεται σε μια διαφορετική φάση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η αναβάθμιση της οικονομίας, η αυξημένη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαια, οι συνεχείς εταιρικές συναλλαγές και η επιστροφή της Ελλάδας στον πυρήνα των ανεπτυγμένων αγορών δημιουργούν ένα περιβάλλον που δύσκολα μπορεί να αγνοηθεί από τους διεθνείς επενδυτές. Παρά τη σημαντική άνοδο των τελευταίων ετών, οι εισροές ξένων κεφαλαίων παραμένουν ισχυρές, ενώ η αναμενόμενη μετάβαση του Euronext Athens στις ανεπτυγμένες αγορές αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω τη βάση των επενδυτών. Η μεγάλη πρόκληση πλέον δεν είναι αν η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ξένα κεφάλαια, αλλά αν οι Έλληνες επενδυτές θα συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη νέα περίοδο ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς.

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