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Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:35 - 23 Ιουν 2026

Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Reporter.gr Newsroom
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Στην ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, ύψους 1 δισ. ευρώ, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την επιτάχυνσητου επενδυτικού του προγράμματος, αναφέρθηκε ο  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διαχειριστή κ. Μάνος Μανουσάκης, στο νέο επεισόδιο του podcast «Στην Πρίζα».  

«Η επιτυχία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είναι ουσιαστικά η “αλλαγή πίστας” για τον ΑΔΜΗΕ. Αποτελεί την πιστοποίηση της προόδου του Διαχειριστή όλα αυτά τα χρόνια και αντανακλά τη συνολική πρόοδο της ελληνικής οικονομίας» είπε ο κ. Μανουσάκηςκατά τη συνομιλία του με τον δημοσιογράφο κ. Θοδωρή Παναγούλη. Πρόσθεσε ότι η εταιρεία είναι πλέον ορατή από κεφάλαια διεθνούς εμβέλειας που πραγματοποιούν στρατηγικές επενδύσεις.

Επισήμανε πως σε ό,τι αφορά τη δημόσια εγγραφή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για 262 εκατ. ευρώ, οι προσφορές που υποβλήθηκαν από τους επενδυτές άγγιξαν τα 3,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2,8 δισ. ευρώ προήλθαν από το διεθνές βιβλίο προσφορών και τα υπόλοιπα από το εγχώριο επενδυτικό κοινό. Λόγω της ραγδαίας διείσδυσης ΑΠΕ, εξήγησε πώς έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι αγορές αντιμετωπίζουν πλέον τους Διαχειριστές, καθώς από «ομόλογα χαμηλής απόδοσης, διαβλέπουν πλέον μεγάλη ανάπτυξη», ειδικά σε ό,τι αφορά την περαιτέρω διασυνδεσιμότητα των ευρωπαϊκών κρατών.

Αναφερόμενος στα έργα διασυνδέσεων που θα χρηματοδοτηθούν από τα κεφάλαια της αύξησης και τα οποία εντάσσονται στον πυρήνα της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε πως οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων και των νησιών του βορείου Αιγαίουθα έχουν ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη τετραετία. Για τη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας έχει ξεκινήσει η πρώτη έρευνα βυθού και ωριμάζει το αίτημα χρηματοδότησης ως Έργο Κοινού και Αμοιβαίου Ενδιαφέροντος. Όπως είπε, την τελευταία 9ετία ο ΑΔΜΗΕ έχει αντλήσει σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια για την ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών, η ολοκλήρωση των οποίων ήταν έγκαιρη, γεγονός που αναγνωρίστηκε ως ιστορικό επιτυχίας από την Ε.Ε.Αναφέρθηκε ακόμη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που πραγματοποιεί τη δέουσα επιμέλεια για όλα τα έργα, χαρακτηρίζοντάς την ως έναν από τους βασικότερους συνεργάτες του Διαχειριστή.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο το στρατηγικό όραμα του ΑΔΜΗΕ, το οποίο συνάδει με την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, είναι η μετατροπή του σε περιφερειακή δύναμη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με έργα που θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

«Ο ΑΔΜΗΕ πρέπει να καταστεί περιφερειακός παίκτης στη βιομηχανία της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να συνδράμουμε στην αναβάθμιση της Ελλάδας, της οικονομίας της καιτης γεωπολιτικής της θέσης», κατέληξε.

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