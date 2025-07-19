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Σίφνος, ώρα μηδέν: Επικυρωμένο πολεοδομικό χάος υπό την ανοχή της ΥΔΟΜ Μήλου
Γιώργος Σ. Σκορδίλης
13:30 - 19 Ιουλ 2025

Σίφνος, ώρα μηδέν: Επικυρωμένο πολεοδομικό χάος υπό την ανοχή της ΥΔΟΜ Μήλου

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας επιβεβαιώνει όσα κατήγγειλε το Reporter.gr για παράνομες οικοδομικές άδειες σε εκτός σχεδίου περιοχές της Σίφνου. Στο επίκεντρο η προϊσταμένη της ΥΔΟΜ, Έλλη Χωριανοπούλου.

Το πόρισμα-καταπέλτης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) για ξενοδοχειακή μονάδα στη Μήλο λειτουργεί πλέον ως καθρέφτης για το τι συμβαίνει σε όλο το σύμπλεγμα των Δυτικών Κυκλάδων, με τη Σίφνο να βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος. Οι διαπιστώσεις της ΕΑΔ επιβεβαιώνουν πλήρως τις επανειλημμένες αποκαλύψεις του Reporter.gr για τη μεθοδική και διαρκή παράκαμψη της πολεοδομικής νομιμότητας, σε ένα τοπίο όπου το κράτος λειτουργεί μόνο κατ’ επίφαση.

Η έρευνα της Αρχής κατέληξε στο ότι η άδεια του ξενοδοχείου εκδόθηκε κατά παράβαση βασικών κανόνων: χωρίς πρόσωπο σε νομίμως αναγνωρισμένο δρόμο, χωρίς οριοθέτηση αιγιαλού ή ρέματος, χωρίς τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Αρχαιολογία και χωρίς διασφάλιση της περιβαλλοντικής προστασίας. Όμως αυτό που αναδεικνύεται πλέον ξεκάθαρα, είναι πως αυτή η πρακτική δεν αφορά ένα μεμονωμένο ακίνητο: αφορά δεκάδες υποθέσεις, μεταξύ αυτών και πολλές στη Σίφνο.

Και στις δύο περιπτώσεις — Μήλος και Σίφνος — κοινός παρονομαστής είναι η Έλλη Χωριανοπούλου, προϊσταμένη της ΥΔΟΜ Μήλου. Η ίδια υπογράφει μεγάλο αριθμό αδειών για εκτός σχεδίου περιοχές στη Σίφνο, παραβλέποντας συστηματικά την έλλειψη προσώπου σε κοινόχρηστο δρόμο, γεγονός που καθιστά τις άδειες ευθέως παράνομες. Πολλές από αυτές τις περιοχές έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή βρίσκονται εντός προστατευόμενων ζωνών.

Το Reporter.gr έχει ήδη καταγράψει σωρεία περιπτώσεων όπου δρόμοι «εμφανίζονται» χωρίς καμία θεσμική κατοχύρωση, χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς τεχνική τεκμηρίωση, χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό.

Πέρα από τις διανοίξεις, η κρίσιμη παράβαση αφορά την απουσία νομίμου προσώπου. Το γεγονός ότι εκδίδονται άδειες χωρίς αυτή την προϋπόθεση και μάλιστα με υπογραφή της τότε προϊσταμένης Χωριανοπούλου είναι το βασικό σημείο παρέμβασης της ΕΑΔ. Η Αρχή ζητά πλέον την άμεση ανάκληση τέτοιων αδειών, διοικητικό έλεγχο των αρμοδίων υπαλλήλων και την αποστολή του πορίσματος στον Εισαγγελέα για πιθανές ποινικές ευθύνες.

Η ίδια η Χωριανοπούλου φέρεται να έχει αγνοήσει σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, μεταξύ των οποίων και την πλέον κρίσιμη (2023), που ξεκαθαρίζει ότι η απουσία προσώπου σε οδό καθιστά μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο κάθε εκτός σχεδίου οικόπεδο. Παρόλα αυτά, η ΥΔΟΜ Μήλου συνέχισε να χορηγεί άδειες και αυτό δεν αποτελεί παρά απροκάλυπτη περιφρόνηση της νομολογίας του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας.

Προκύπτει, πλέον, με σαφήνεια ότι η Σίφνος δεν είναι θύμα γενικευμένης ανομίας αλλά κρίκος ενός οργανωμένου μηχανισμού παραγωγής παράνομων αδειών. Η ευθύνη για αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να διαχέεται· φέρει ονοματεπώνυμο. Και η Πολιτεία, αν θέλει να διατηρήσει την παραμικρή υπόνοια νομιμότητας, οφείλει να παρέμβει άμεσα, ξεκινώντας από πειθαρχικό έλεγχο της ΥΔΟΜ και της επικεφαλής της.

Το πόρισμα της ΕΑΔ δεν αφήνει περιθώριο για ερμηνείες. Αναγνωρίζει την ύπαρξη μιας επαναλαμβανόμενης, συστηματικής παράβασης. Δεν πρόκειται για λάθος, αλλά για μεθόδευση. Και η μεθόδευση αυτή οδηγεί στην αλλοίωση του τοπίου, στην καταστροφή προστατευόμενων περιοχών και στη δημιουργία μιας ψευδούς εικόνας “νόμιμης ανάπτυξης”, που υπονομεύει κάθε έννοια πολεοδομικού ελέγχου.

Αν δεν υπάρξει εδώ και τώρα ανάκληση των επίμαχων οικοδομικών αδειών, πειθαρχικός έλεγχος στους υπευθύνους και εισαγγελική έρευνα, τότε το μήνυμα προς την κοινωνία είναι σαφές: οι νόμοι υπάρχουν μόνο για όσους δεν έχουν πρόσβαση στους μηχανισμούς εξουσίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2025 - 11:35
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