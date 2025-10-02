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Η Κοβέσι «έδειξε» ευθύνες υπουργών - Θα κάνουμε κάτι;
Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11:56 - 02 Οκτ 2025

Η Κοβέσι «έδειξε» ευθύνες υπουργών - Θα κάνουμε κάτι;

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
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Προς τιμήν της, η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, δεν ήρθε στην Ελλάδα ούτε  για να κάνει αντιπολίτευση, ούτε για να προβάλλει τον εαυτό της. Ήρθε για να κάνει τη δουλειά της και να βοηθήσει τη χώρα μας να κάνει ένα βήμα προς τα εμπρός.

Όσα είχε να πει τα είπε ξεκάθαρα, χωρίς λαϊκισμούς και κορόνες που να προσβάλλουν το ελληνικό κράτος ή συγκεκριμένα την κυβέρνηση.

Απογοήτευσε μεν τα τρολ των social media, που περίμεναν ότι «θα τα πάρει όλα σβάρνα», αλλά έκανε τη δουλειά της. Υπέδειξε τις μεγάλες αδυναμίες του «συστήματος» στην Ελλάδα και υπογράμμισε πως αν είχαμε προσπαθήσει θα είχαμε αποτρέψει την τραγωδία των Τεμπών.

Όσο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε πως δεν είναι κάτι πρωτοφανές στα ευρωπαϊκά χρονικά, ωστόσο, επισήμανε πως αναδεικνύει μεγάλα προβλήματα στα «θεμέλια» της χώρας.

Διαμήνυσε επίσης ξεκάθαρα πως η δικαιοσύνη έχει πρόβλημα να «βγάλει άκρη» στην Ελλάδα, λόγω του άρθρου 86 του Συντάγματος που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε ως «νόμο περί εύθυνης υπουργών».

«Υπήρξαν εμπόδια στην έρευνα για τα Τέμπη, λόγω της συνταγματικής διάταξης. Η τραγωδία θα μπορούσε να αποφευχθεί αν η σύμβαση 717 είχε ολοκληρωθεί με τον σωστό τρόπο. Αλλά η έρευνα δεν έφτασε σε βάθος λόγω του άρθρου 86», είπε μεταξύ άλλων.

Και προκύπτει εύλογα το συμπέρασμα πως η δικαιοσύνη έχει σαφείς ενδείξεις για ευθύνες υπουργών, τις οποίες δεν μπορεί να διερευνήσει, καθώς για να το κάνει θα πρέπει να παραβιάσει το ελληνικό Σύνταγμα. Αν δεν πίστευε πως πρέπει να διερευνηθούν ευθύνες υπουργών, δεν θα μιλούσε δημόσια για το θέμα.

Επιπλέον, με μία ακόμα «έξυπνη» ατάκα της πέταξε το μπαλάκι στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, λέγοντας πως της είπε ότι υπάρχει βούληση το άρθρο 86 να αλλάξει. Βέβαια η κα. Κοβέσι είχε ζητήσει την αλλαγή από τον Μάρτιο του 2024, αλλά οι πολιτικοί μας δεν ικανοποίησαν το αίτημά της και τώρα το επανακαταθέτει.

Η κυβέρνηση λέει ότι θέλει να κάνει την αλλαγή και το ΠΑΣΟΚ έχει επίσης καταθέσει παρόμοια πρόταση. Εκτεθειμένα πια σε μία πραγματικότητα που τα επιβαρύνει σημαντικά στα μάτια του κόσμου, τα κόμματα έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα βήμα «για το κοινό καλό». Θα τολμήσουν;

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 13:41
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