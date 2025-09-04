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Δήμος Αθηναίων: Παραχωρεί το κτήριο του Παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου στο ΣτΕ
Αυτοδιοίκηση
14:48 - 04 Σεπ 2025

Δήμος Αθηναίων: Παραχωρεί το κτήριο του Παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου στο ΣτΕ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί το ιστορικό κτήριο του Παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες. 

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Αθηναίων είχε προχωρήσει στην εκπόνηση μελετών για την αξιοποίηση του χώρου και είχε τοποθετήσει ανελκυστήρα στο κτήριο.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε ότι η παραχώρηση του κτηρίου στο ΣτΕ γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος: «Από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα, ο Δήμος Αθηναίων θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Διαβάζω στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, το ΣτΕ μείωσε τις εκκρεμείς του υποθέσεις κατά 8,4%. Ωστόσο, χρειάζεται περαιτέρω ώθηση στους χρόνους απονομής της Δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι με την απόφαση αυτή, θα συμβάλλουμε κι εμείς, ως Δήμος της Αθήνας, προς αυτήν την κατεύθυνση στηρίζοντας τον θεσμό της Δικαιοσύνης και την ομαλή λειτουργία του».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣτΕ, Μιχάλης Πικραμένος, ευχαρίστησε το Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για το πνεύμα θεσμικής υπευθυνότητας και συνεργασίας, τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γεώργιο Φλωρίδη, τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιάννη Μπούγα και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Πέλοπα Λάσκο.

Ο κ. Πικραμένος επισήμανε ότι «η απόφαση αυτή δεν είναι απλώς μεγαλόψυχη· είναι θεσμικά ορθή, ιστορικά συμβολική και λειτουργικά απαραίτητη. Με τη χρήση του κτηρίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Συμβουλίου της Επικρατείας επιτυγχάνεται η αξιοποίηση ενός ιστορικού κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και η αναβάθμιση και η ανάδειξη του κέντρου της πόλης, με τη δημιουργία ενός «Πάρκου Δικαιοσύνης», φιλικό προς τους δημότες και τους επισκέπτες».

Η ιστορία του Εθνικού Τυπογραφείου

Το εμβληματικό κτήριο του Παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου είναι ένα από τα πρώτα οικοδομήματα που χτίστηκαν στην Αθήνα το 1834, αμέσως μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας από το Ναύπλιο.

Στέγασε το πρώτο Εθνικό Τυπογραφείο και Λιθογραφείο, ενώ αργότερα στον ίδιο χώρο λειτούργησε το Πρωτοδικείο. Το 1984, με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, κηρύχθηκε ιστορικό διατηρητέο μνημείο ως έργο τέχνης.

Κατεδαφίστηκαν οι προσθήκες του οικοδομικού τετραγώνου και διατηρήθηκε μόνο το κυρίως διώροφο κτήριο, το οποίο έχει ενσωματωμένο το ισόγειο του αρχικού κτίσματος αλλά και τη μορφή που απέκτησε το 1932 με την προσθήκη του δεύτερου ορόφου, όταν άρχισε σε αυτό η λειτουργία του Πρωτοδικείου.

Σε αυτό το κτήριο πραγματοποιήθηκε το 1951 η πρώτη δίκη του Νίκου Μπελογιάννη. Από τις αρχές του 2000, όμως, το κτήριο παρέμενε κλειστό και αναξιοποίητο. Μόνο το 2021 φιλοξενήθηκε σ’ αυτό η 7η Μπιενάλε της Αθήνας.

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