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Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου - Τα θέματα της ημερησίας διάταξης
Ανακοινώσεις
15:18 - 18 Αυγ 2025

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου - Τα θέματα της ημερησίας διάταξης

Reporter.gr Newsroom
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Το Διοικητικό Συμβούλιου της ανώνυμης εταιρείας «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.» προσκάλεσε τους μετόχους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 14:00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής (οδός Αγ.Γεωργίου 40-44).

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης είναι τα εξής:

  • Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσης 2024 (από 01/01/2024 έως 31/12/2024) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Oρκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.
  • Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2024 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2024 (1/1/2024-31/12/2024).
  • Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2025 και έγκριση της αμοιβής της.
  • Υποβολή της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ’ άρθρο 44 παρ.1 περ.θ Ν.4449/2017 5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών της χρήσης 2025 κατ’ άρθρο 112 Ν.4548/2018.
  • Υποβολή αναφοράς των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση κατ’ άρθρο 9 παρ.5 του Ν.4706/2020.
  • Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025 κατ’ άρθρο 109 ν. 4548/2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
  • Εκλογή ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
  • Ενημέρωση των μετόχων σε τρέχοντα θέματα.
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