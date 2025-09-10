Aktor: Ανακοίνωσε την ακύρωση της συμφωνίας με την Prodea για ακίνητα αξίας €579,4 εκατ.

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων» και το διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τα εξής:

Σε συνέχεια των από 29.10.2024 και 14.8.2025 ανακοινώσεων της Εταιρείας αναφορικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο (η «Συμφωνία Πλαίσιο) που συνήψε με την εταιρεία Prodea («Prodea»), με την οποία η Εταιρεία, μέσω θυγατρικών της, εφόσον ολοκληρωνόταν η συναλλαγή, επρόκειτο να εξαγοράσει χαρτοφυλάκιο ακινήτων συνολικής αξίας €579,4 εκ., (η «Συναλλαγή»), η ολοκλήρωση της οποία τελούσε υπό τις συνήθεις αιρέσεις και προϋποθέσεις για τέτοιου είδους, η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι παρά τις εντατικές προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων μερών, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της Συναλλαγής, αυτό δεν κατέστη εφικτό και τα μέρη αποφάσισαν όπως τερματίσουν τη μεταξύ τους συμφωνία, και ματαιωθεί η ως άνω Συναλλαγή, κατόπιν δε τούτου, τα μέρη θα υλοποιήσουν τα προβλεπόμενα στην ως άνω Συμφωνία Πλαίσιο.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η απόφαση αυτή δε μεταβάλλει ουσιαστικά τον επιχειρηματικό της σχεδιασμό, όπως έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό. Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν του εν θέματι σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.