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Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ της ΕΧΑΕ: Νέος πρόεδρος ο Camille Beudin της Euronext
Ανακοινώσεις
15:38 - 22 Ιαν 2026

Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ της ΕΧΑΕ: Νέος πρόεδρος ο Camille Beudin της Euronext

Reporter.gr Newsroom
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Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΧΑΕ, το οποίο απαρτίζεται από πέντε μέλη της Euronext, «σφραγίζοντας» τη μετάβαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε νέα εποχή, μετά την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου από τον πανευρωπαϊκό όμιλο. Νέος πρόεδρος ορίστηκε ο Camille Beudin, ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις της Euronext.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΧΑΕ αναφέρει:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ σε συνέχεια της από 20.01.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 20 Ιανουαρίου 2026, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

1. Camille, Wael Beudin του Nabil Eleid, μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος

2. Πολυξένη Καζόλη του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος

3. Ιωάννης Κοντόπουλος του Θεοδοσίου, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος

4. Γεώργιος Δουκίδης του Ιωάννη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

5. Manuela Bassi του Giorgio, μη εκτελεστικό μέλος

6. Sébastien, Anthony, Emile d’Herbès του Pierre, μη εκτελεστικό μέλος

7. Nicholaos Krenteras του Constantinos, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

8. Giorgio, Riccardo, Maria, Alfonso Modica του Ricardo, μη εκτελεστικό μέλος

9. Emilie, Anabelle, Irene, Marie-Therese Rieupeyroux του Jean-François, μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι τριετής, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει μετά τη λήξη της θητείας του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ίδια ημερομηνία στις 20.01.2026, στο πλαίσιο των αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας στις 20 Ιανουαρίου 2026, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020, τον κ. Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, την κ. Πολυξένη Καζόλη, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και τον κ. Camille Wael Beudin, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και ότι όλα τα διορισμένα μέλη της Επιτροπής πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και τα κριτήρια καταλληλότητας που απαιτούνται για τη διασφάλιση της σύννομης σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου που ορίστηκε κατά τα άνω, συγκροτήθηκε στις 21.01.2026 σε σώμα και όρισε τον Πρόεδρό της ως ακολούθως:

  • Πρόεδρος: Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Μέλη: Πολυξένη Καζόλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Camille, Wael Beudin, Προέδρος Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Περαιτέρω, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στην ίδια συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, όρισαν τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κ. Nicholaos Krenteras, ως το ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής για την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, δεδομένου ότι πληροί όλα τα κριτήρια και τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει, και επιπλέον, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και την ελεγκτική που σχετίζεται με τα διεθνή πρότυπα.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία της 20.01.2026, αποφάσισε, ότι η Επιτροπή Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. & Αμοιβών, στην οποία έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες των άρθρων 11 και 12 του Ν.4706/2020, θα απαρτίζεται από τρία (3) συνολικά μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα, και καθόρισε τη σύνθεσή της, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020 και τα κριτήρια καταλληλότητας που απαιτούνται για τη διασφάλιση της σύννομης σύνθεσης της Επιτροπής ως ακολούθως:

  • Πρόεδρος: Πολυξένη Καζόλη, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Μέλη: Nicholaos Krenteras, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
  • Giorgio Riccardo, Maria, Alfonso Modica, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Τοποθετήσεων Στελεχών, Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. & Αμοιβών θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατεινόμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 1 εδ. γ’ του Ν. 4548/2018 και την παρ. 2 του άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

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