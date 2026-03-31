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CrediaBank για ΑΜΚ: Υπερκαλύφθηκε πολλές φορές η συνδυασμένη προσφορά, κλείνει το διεθνές βιβλίο
Ανακοινώσεις
15:24 - 31 Μαρ 2026

CrediaBank για ΑΜΚ: Υπερκαλύφθηκε πολλές φορές η συνδυασμένη προσφορά, κλείνει το διεθνές βιβλίο

Reporter.gr Newsroom
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Κατά πολλές φορές, υπερκαλύφθηκε η συνδυασμένη προσφορά της CrediaBank για την ΑΜΚέως 300 εκατ. ευρώ, με την τράπεζα να ανακοινώνει, ότι η περίοδος του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς θα κλείσει πλέον σήμερα στις 7:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας: «Σε συνέχεια των από 30 Μαρτίου 2026 ανακοινώσεών της (οι «Ανακοινώσεις της 30ης Μαρτίου»), η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι η Συνδυασμένη Προσφορά έχει ήδη υπερκαλυφθεί κατά πολλές φορές και ότι η περίοδος του βιβλίου προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς θα κλείσει πλέον την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 στις 7:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος.

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της Συνδυασμένης Προσφοράς παραμένουν αμετάβλητοι, συμπεριλαμβανομένης και της λήξης της περιόδου της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς που παραμένει η Τετάρτη, 1 Απριλίου 2026 στις 2:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος.

Όροι με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα θα έχουν την έννοια που τους δίδεται στις Ανακοινώσεις της 30ης Μαρτίου».

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