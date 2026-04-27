Loulis Food: Στα €15,84 εκατ. τα EBITDA το 2025 – Στα 5,61 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

Το 2025, ο Όμιλος LOULIS FOOD INGREDIENTS δραστηριοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, το οποίο χαρακτηρίστηκε από μεταβλητότητα στο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας, καθώς και από συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εξελίξεις. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα €5,61 εκατ. έναντι €7,17 εκατ. το 2024.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος διατήρησε την επιχειρησιακή του ανθεκτικότητα, παρουσιάζοντας ικανοποιητικές επιδόσεις και ισχυρή χρηματοοικονομική θέση.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €199,67 εκατ. έναντι €206,78 εκατ. το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 3,44%.

Το EBITDA ανήλθε σε €15,84 εκατ. έναντι €17,99 εκατ. το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €7,72 εκατ. έναντι €9,33 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €5,61 εκατ. έναντι €7,17 εκατ. το 2024.

Παρά τη συγκριτική υποχώρηση της κερδοφορίας, ο Όμιλος συνέχισε να ενισχύει τη χρηματοοικονομική του διάρθρωση, με τον καθαρό δανεισμό να μειώνεται περαιτέρω σε €36,19 εκατ. έναντι €40,52 εκατ. την 31.12.2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του προσήλωση στη δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών και στη διαχείριση της ρευστότητας.

Σε λειτουργικό επίπεδο, ο Όμιλος κατέγραψε θετική πορεία στους βασικούς του κλάδους, με αύξηση των πωλούμενων ποσοτήτων και ενίσχυση των πωλήσεων στα καταναλωτικά προϊόντα αλευρόμυλου, καθώς και στα μείγματα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η ανάπτυξη στον τομέα των μειγμάτων και πρώτων υλών, ο οποίος συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του Ομίλου.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα επηρεάστηκαν κυρίως από την αύξηση των εξόδων διάθεσης και διοίκησης, καθώς και από τη μείωση του κύκλου εργασιών, ενώ θετική συμβολή είχε η σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, ως αποτέλεσμα της αποκλιμάκωσης του δανεισμού.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο Όμιλος προχώρησε σε σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της χρηματοδοτικής του ευελιξίας και την υποστήριξη του επενδυτικού του πλάνου, ενώ παράλληλα υλοποίησε αυξημένες επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και υποδομές, θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.

Με στρατηγική κατεύθυνση την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας, η Διοίκηση εστιάζει στη συνεχή βελτιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας, στην ανάπτυξη προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και στη διεύρυνση της παρουσίας του Ομίλου στις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Παρά το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, η Διοίκηση εκτιμά ότι η ισχυρή παραγωγική βάση, η οργανωτική ευελιξία και η χρηματοοικονομική επάρκεια του Ομίλου διαμορφώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διατήρηση της αναπτυξιακής του πορείας.