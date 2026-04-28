ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
CNL Capital: Στα €248.004 τα καθαρά κέρδη το 2025 - Πρόταση για μέρισμα €0,30/ μετοχή
Ανακοινώσεις
19:20 - 28 Απρ 2026

CNL Capital: Στα €248.004 τα καθαρά κέρδη το 2025 - Πρόταση για μέρισμα €0,30/ μετοχή

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H ‘’CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ’’ δημοσίευσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Το 2025 ήταν ένα έτος μέτριων οικονομικών επιδόσεων για τη CNL CAPITAL, η οποία κατέγραψε μειωμένα έσοδα και κέρδη σε σχέση με την παρελθούσα χρήση, μείωση όμως που εκτιμάται ως συγκυριακή.

Η επενδυτική δραστηριότητα ήταν μειωμένη, με αποτέλεσμα μια ελαφρά υποχώρηση στα μεγέθη του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της. Συγκεκριμένα, το 2025 η CNL CAPITAL κάλυψε 19 νέες εκδόσεις ομολογιακών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (2024: 30 νέες εκδόσεις), επενδύοντας το συνολικό ποσό των €11,05 εκατ. (2024: €13,3 εκατ.). Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2025, καταγράφηκαν 23 λήξεις ομολογιακών δανείων (2024: 26 λήξεις). Ως αποτέλεσμα, η Εταιρεία στις 31/12/2025 διατηρούσε ένα χαρτοφυλάκιο 35 ενεργών επενδύσεων συνολικής αξίας €10.622.481 (31/12/24: 39 επενδύσεις συνολικής αξίας €11.495.594).

Παράλληλα, αν και διατηρήθηκε υψηλή χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων, η αποδοτικότητα τους ήταν χαμηλότερη λόγω μείωσης των επιτοκίων. Ως αποτέλεσμα, τα συνολικά έσοδα της Εταιρείας μειώθηκαν κατά 17% κι ανήλθαν σε €1.593.183 (2024: €1.925.159). Τα συνολικά έξοδα της Εταιρείας επιβαρύνθηκαν από τον τετραπλασιασμό των έκτακτων εξόδων ανάπτυξης της νέας δραστηριότητας της Εταιρείας, με αποτέλεσμα να παρουσιάσουν αύξηση κατά 4% και να ανέλθουν σε €1.097.326 (2024: €1.050.257).

Συνεπώς, τα κέρδη προ προβλέψεων για πιστωτικό κίνδυνο για τη χρήση 2025 μειώθηκαν κατά 43% κι ανήλθαν σε €495.857, (2024: €874.902). Οι προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες μειώθηκαν κατά 52% κι ανήλθαν σε €192.702 (2024: €402.478), καθώς με την ωρίμανση των νομικών ενεργειών, αποτυπώθηκε η τελική αρνητική επίδραση ήδη καταγεγραμμένων δυσμενών πιστωτικών γεγονότων.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το 2025 η κερδοφορία προ φόρων της CNL CAPITAL μειώθηκε κατά 36% κι ανήλθε σε €303.155 (2024: €472.424). Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν μείωση κατά 35% κι ανήλθαν σε €248.004 (2024: €380.364). Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή για τη χρήση 2025 διαμορφώνονται σε €0,3373 (2024: €0,5164).

Η εσωτερική αξία της μετοχής της Εταιρείας (NAV/Share) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε €11,28 (31/12/2024: €11,24)

Ως αποτέλεσμα της παραπάνω κερδοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της CNL CAPITAL προτίθεται να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα διεξαχθεί στις 28 Μάιου 2025, την καταβολή συνολικού καθαρού ποσού €220.380,00, ήτοι €0,280918 καθαρό μέρισμα ανά μετοχή και το οποίο με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές (50.310) που κατέχει σήμερα η εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται κατά νόμο της καταβολής του μερίσματος, αντιστοιχεί σε καθαρό μέρισμα €0,30 ανά μετοχή.

Δεδομένου ότι τον Δεκέμβριο του 2025 καταβλήθηκε προσωρινό μέρισμα συνολικού ύψους €110.251,50 (ήτοι €0,15 ανά μετοχή, κατόπιν της προσαύξησης που αναλογεί στις 49.490 ίδιες μετοχές), προτείνεται η καταβολή του υπολειπόμενου καθαρού ποσού €110.128,50, το οποίο αντιστοιχεί επίσης σε €0,15 ανά μετοχή (λαμβάνοντας υπόψη την προσαύξηση από τις 50.310 ίδιων μετοχές που κατέχει σήμερα η Εταιρεία), με την καταβολή του να τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι το 2025 ήταν η κατεξοχήν χρονιά υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου επέκτασης της CNL CAPITAL στην αγορά του factoring μέσω θυγατρικής της εταιρείας. Το ιδιαίτερα απαιτητικό αυτό εγχείρημα που περιλαμβάνει τόσο την αδειοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος της μοναδικής μη τραπεζικής εταιρείας factoring, όσο και τη δημιουργία μιας εντελώς νέας αυτοματοποιημένης πλατφόρμας (fintech), βαίνει στην ολοκλήρωση του κι η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες της κατά τους αμέσως επόμενους μήνες, με άμεσο θετικό αντίκτυπο για τη CNL CAPITAL ήδη από τη χρήση 2026

Όπως σχολίασε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Νίκος Χλωρός: «Οι οικονομικές επιδόσεις της CNL CAPITAL κατά το 2025 δεν μας ικανοποίησαν, όμως η υστέρηση οφείλεται σε συγκυριακούς παράγοντες οι οποίοι ήδη βλέπουμε να υποχωρούν. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της CNL CAPITAL κατά το προσεχές μέλλον, αλλά ακόμα περισσότερο είμαστε πεπεισμένοι για τις ισχυρές αναπτυξιακές προοπτικές της τα επόμενα χρόνια».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Παναγιώτης Λέκκας συμπλήρωσε: «Η πολυπλοκότητα της υλοποίησης του νέου μας εγχειρήματος στο χώρο του factoring, οδήγησε σε καθυστερήσεις σε σχέση με το αρχικό μας χρονοδιάγραμμα, όμως πολύ σύντομα η νέα μας εταιρεία θα προσφέρει μια ανατρεπτική λύση δημιουργίας ρευστότητας, η οποία συνδιάζει την υψηλή τεχνολογία με το πελατοκεντρικό πνεύμα της CNL CAPITAL κι είμαστε βέβαιοι πως θα αγκαλιαστεί από την αγορά».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%
Επιχειρήσεις

Efood: Στα €159 ο τζίρος της Go Delivery το 2025 με άλμα κερδών 79,5%

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 κοντά σε ιστορικά υψηλά
Χρηματιστήρια

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 κοντά σε ιστορικά υψηλά

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon
Χρηματιστήρια

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο
Σχόλια Αγοράς

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
03/08/2026 - 19:00

Γιατί ξεχνάμε να παίζουμε όταν μεγαλώνουμε; Η ψυχολογία πίσω από την ανάγκη μας για παιχνίδι

Αναλύσεις
03/08/2026 - 18:35

Το γάλλιο εκτοξεύει την αποτίμηση της Metlen – Στα €64,40 η νέα τιμή-στόχος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:07

FIFA: Ο απομονωμένος Ινφαντίνο αναζητά σανίδα σωτηρίας στον Τραμπ

Ειδήσεις
03/08/2026 - 18:01

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τρίτη (4/8) σε Αττική, Εύβοια και Χίο

Πολιτική
03/08/2026 - 17:47

«Ε όχι κι έτσι βρε Μαρίες…»: Βαριές αιχμές από ιδρυτικό στέλεχος της «Ελπίδας»

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Σε νέα υψηλά 17 ετών με ράλι από τράπεζες, Metlen και Αllwyn

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:37

Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας – Πού στρέφονται οι έρευνες για τις πυρκαγιές

Πολιτική
03/08/2026 - 17:21

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας ο Ανδρουλάκης την Τρίτη (3/8)

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 17:18

Ένωση Τραπεζών: Διαγραφή χρεών και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των πυρόπληκτων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:09

Γιατί χάνει ρυθμό η κινεζική οικονομία – Ο ρόλος του εμπορικού πλεονάσματος

Ειδήσεις
03/08/2026 - 17:06

Χαμένοι στη μετάφραση Ουάσιγκτον–Τεχεράνη: Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:55

Σαντορίνη: Πέντε συλλήψεις μετά από συμπλοκή για ναρκωτικά

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 16:40

Κέρδη στη Wall Street μετά το μήνυμα «αυτοσυγκράτησης» του Τραμπ στο Ιράν 

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:38

Στις φλόγες για 4η ημέρα η Δυτική Αττική – Πάνω από 110.000 στρέμματα έγιναν στάχτη

Οικονομία
03/08/2026 - 16:28

Εθνική Ασφαλιστική: Έκτακτα μέτρα υποστήριξης για τους ασφαλισμένους στις πυρόπληκτες περιοχές

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:10

Το γερμανικό λιανεμπόριο βλέπει φως, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:06

Μυστήριο γύρω από τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας – Τι ισχυρίζεται ο 26χρονος συλληφθείς

Ειδήσεις
03/08/2026 - 16:01

Θέουτα: Η μεταναστευτική κρίση δοκιμάζει τις σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου

Ακίνητα
03/08/2026 - 15:51

ΠΟΜΙΔΑ: Πως θα συμμετάσχουν τα «κλειστά» σπίτια στο πρόγραμμα «Ανακαίνισης Κατοικίας»

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:45

FIFA: Τρίζει η καρέκλα του Ινφαντίνο – Η UEFA πιέζει για την αποπομπή του

Πολιτική
03/08/2026 - 15:43

Τσίπρας για πυρκαγιές: Όπου κι αν σταθούμε, η Ελλάδα μας πληγώνει

Εργασιακά
03/08/2026 - 15:27

Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί: Έρχονται προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ και νέοι κανόνες – Τι αλλάζει

Ειδήσεις
03/08/2026 - 15:16

Ρέθυμνο: Ξεκινούν οι αποζημιώσεις για επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά

Οικονομία
03/08/2026 - 14:59

Στουρνάρας: Στασιμοπληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία της Ευρωζώνης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
03/08/2026 - 14:54

ΟΑΣΘ: Πιάνουν δουλειά 171 επιπλέον οδηγοί

Φορολογία
03/08/2026 - 14:50

Ενστάσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση: Θα χαθούν φορολογικά κίνητρα για χιλιάδες επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:48

ΕΚΤ: Η ευρωπαϊκή κατανάλωση «φρέναρε», αλλά όχι εξαιτίας του πληθωρισμού

Ναυτιλία
03/08/2026 - 14:44

Έκπτωση 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων

Οικονομία
03/08/2026 - 14:28

Alpha Bank: Οι Έλληνες έχουν πλούτο €1 τρισ. αλλά είναι προτελευταίοι στα εισοδήματα στην ευρωζώνη

Ειδήσεις
03/08/2026 - 14:27

Τουρκία: Έπεσε στο 31,8% ο πληθωρισμός – «Αγκάθι» ενέργεια και Μέση Ανατολή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ