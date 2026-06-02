Εθνική Τράπεζα: Διάθεση δωρεάν μετοχών σε 162 δικαιούχους στο πλαίσιο του Stock Awards

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. (η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της απόφασης της από 28.07.2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της με την οποία θεσπίστηκε Πρόγραμμα Διάθεσης Μετοχών (Stock Awards) («το Πρόγραμμα 2023») σε στελέχη ή/και προσωπικό της Τράπεζας ή/και συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 Ν. 4308/2014 και της από 30.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός για την εφαρμογή του Προγράμματος 2023, ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση της 21.05.2026 το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε 162 Δικαιούχους στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου του Προγράμματος στους οποίους θα διατεθούν 741.391 Μετοχές.

Περαιτέρω ενόψει των ανωτέρω και σε συνέχεια της από 02.06.2025 σχετικής ανακοίνωσης της Τράπεζας, ανακοινώνεται ότι διατέθηκαν δωρεάν από την Τράπεζα, μέσω εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου 296.571 και στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου 73.639, κοινές, ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου (μέσα Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1/ Common Equity Tier 1 instruments).

Η διάθεση των Μετοχών υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό για την εφαρμογή του Προγράμματος 2023 (συμπεριλαμβανομένης της αναβολής, διακράτησης κ.λπ.).

Η διάθεση των Μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης ιδίων μετοχών οι οποίες αποκτήθηκαν στο πλαίσιο προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών της Τράπεζας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής απόφασης της από 28.07.2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, όπως τροποποιήθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ημερομηνίας 25.07.2024 και κατόπιν ανανέωσης της αντίστοιχης έγκρισης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας (Single Supervisory Mechanism – SSM), με ημερομηνία 03.09.2024, με ισχύ για 1 έτος, ήτοι έως τις 02.09.2025, καθώς και της απόφασης της από 30.05.2025 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και κατόπιν λήψης της αντίστοιχης κανονιστικής έγκρισης από τον SSM με ημερομηνία 04.08.2025, με ισχύ για 1 έτος, ήτοι έως τις 03.08.2026. Οι εν λόγω ίδιες μετοχές αποκτήθηκαν την περίοδο από τις 05.05.2025 έως και τις 06.03.2026, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται σε προηγούμενες σχετικές ανακοινώσεις της Τράπεζας.

Οι Μετοχές που διατέθηκαν στους Δικαιούχους υπόκεινται σε υποχρεωτική περίοδο διακράτησης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Τράπεζα κατέχει άμεσα 17.001.934 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,86 % του μετοχικού κεφαλαίου της.