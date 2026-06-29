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Motor Oil: Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συζητήσεις με Aktor
Ανακοινώσεις
18:30 - 29 Ιουν 2026

Motor Oil: Απάντηση σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συζητήσεις με Aktor

Reporter.gr Newsroom
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Η Motor Oil, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιβεβαιώνει ότι εξετάζει σε διαρκή βάση προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου με διάφορους επιχειρηματικούς ομίλους, μεταξύ των οποίων και ο Όμιλος Aktor.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία»), σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 1412/29.06.2026 επιστολής που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Αναφορικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού Τύπου περί προχωρημένων συζητήσεων με τον Όμιλο Aktor για τον δεύτερο ελληνικό τερματικό σταθμό αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) της 100% θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΩΡΥΓΑ GAS Μ.Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, επισημαίνεται ότι, δεδομένης της δραστηριοποίησης στον τομέα του φυσικού αερίου σε επίπεδο μητρικής και Ομίλου, προοπτικές συνεργασίας με επιχειρηματικούς ομίλους, συμπεριλαμβανομένου του ομίλου Aktor, εξετάζονται σε διαρκή βάση στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου στην αγορά του φυσικού αερίου.

Στην παρούσα χρονική στιγμή, δεν έχει ληφθεί οιαδήποτε οριστική απόφαση και δεν υπάρχει κάποια δεσμευτική συμφωνία που χρήζει γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό.

Νωρίτερα, ανακοίνωση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είχε βγάλει και η Aktor.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/06/2026 - 18:32
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