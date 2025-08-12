ΧΑ: Το θετικό κλίμα να υποστηρίζεται από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα

Άνοδο 1,74% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας, κλείνοντας στο υψηλό ημέρας των 2.106,24 μονάδων, σε νέο ρεκόρ 15ετίας, με συναλλαγές ύψους 224,5 εκ. ευρώ (εκ των οποίων 19,3 εκ. σε 17 πακέτα).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,78% στις 5.308,88 μονάδες, ο τραπεζικός κατά 1,14% στις 2.318,8 μονάδες και ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 1,10% στις 2.957,08 μονάδες. Η αγορά έδειξε πλήρη αυτονόμηση από την πτωτική τάση των ευρωπαϊκών αγορών, με το θετικό κλίμα να υποστηρίζεται από υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα, παρά το καλοκαίρι, και από κερδοφορία σε όλο το ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Πρωταγωνίστρια της συνεδρίασης ήταν η Metlen, με τον νέο τίτλο να καταγράφει άνοδο 7,20% στα 55,15 ευρώ και τον παλαιό (ΜΥΤΙΛ) +6,80% στα 55 ευρώ, συγκεντρώνοντας συνολικά περί τα 50 εκ. ευρώ τζίρο (22% του συνόλου). Η Aegean απογειώθηκε κατά 8,01% στα 14,30 ευρώ, ενώ από τις τράπεζες η Alpha ενισχύθηκε κατά 2,10% στα 3,58 ευρώ και η Πειραιώς κατά 2,00% στα 7,344 ευρώ, με πιο ήπια άνοδο για την Eurobank (+0,90%) και την ΕΤΕ (+0,46%). Στα μη τραπεζικά blue chips, ξεχώρισαν τα ΕΛΠΕ (+4,14%), η Βιοχάλκο (+3,37%), η Cenergy (+3,20%), η ΕΛΧΑ (+1,38%), η Coca Cola (+1,56%) και η Motor Oil (+2,30%).

Επιχειρηματικά Νέα

Η ΓΕΚ Τέρνα ανέλαβε, μέσω ΣΔΙΤ, το μεγαλύτερο αρδευτικό έργο στην Ξάνθη (€220,5 εκατ., εκ των οποίων €51 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης) για τη μεταφορά νερού από τον Νέστο στην ανατολική πεδιάδα, αρδεύοντας 56.000 στρέμματα. Περιλαμβάνει διώρυγες, αντλιοστάσια, δεξαμενές και «έξυπνα» συστήματα. Παράδοση σε 36 μήνες, με πρώτο τμήμα σε 18 μήνες.

Η Alpha Bank δρομολογεί συνθετική τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων ονομαστικής αξίας €1,2 δισ., με σύμβουλο τη UniCredit, που κατέχει περίπου το 20% της τράπεζας. Οι όροι της συναλλαγής βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση με τους επενδυτές.

Η Quest Energy πωλεί φωτοβολταϊκά 36,7 MW σε διεθνή παραγωγό έναντι περίπου €36 εκατ., στο πλαίσιο εξορθολογισμού χαρτοφυλακίου και ενίσχυσης ρευστότητας, με την ολοκλήρωση να εξαρτάται από τις απαιτούμενες εγκρίσεις.

Η ΔΕΗ ετοιμάζει επενδύσεις σε μονάδες φυσικού αερίου “Peakers” στη Ρουμανία από τα τέλη του 2025, με δύο σενάρια: 2-4 μονάδες 100-150 MW ή μία 300 MW, για κάλυψη αιχμών ζήτησης και εξαγωγές προς Ελλάδα. Η χώρα προσφέρει ευκαιρίες λόγω έλλειψης ευέλικτης παραγωγής. Η ΔΕΗ έχει αυξήσει το μερίδιο παραγωγής της στο 23% και αναμένει επιστροφή άνω των €370 εκατ. από την άρση πλαφόν και την αντισυνταγματική υπερφορολόγηση ΑΠΕ.