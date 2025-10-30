Χρηματιστήριο: Κλειδί η ανάκαμψη της Metlen, «σύμμαχος» και ο Τραμπ

Το ΧΑ κατέγραψε χθες (29/10) μια καθαρά ανοδική συνεδρίαση (ΓΔ 2025 +1,13%) με την μεταβλητότητα στα υψηλά ημέρας και μάλιστα με υψηλό τζίρο στα 296 εκατ. ευρώ.

ΜΟΗ, ΕΛΧΑ, ΑΡΑΙΓ και τράπεζες εκ των πρωταγωνιστών την ώρα που ΔΕΗ και Cener σημείωσαν υψηλά 15ετίας, ενώ σημαντική ήταν η αντίδραση της Metlen μετά και την συμβολική ενίσχυση από τις πρόσφατες αγορές μετοχών του βασικού μετόχου.

Οι διεθνείς εξελίξεις μετά και τις συναντήσεις/συμφωνίες του προέδρου Τραμπ στην Ασία - και ειδικά με την Κίνα (μείωση δασμών κατά 10% μετά την συνάντηση με τον πρόεδρο Σι) – δίνουν θετικό πρόσημο στο γεωπολιτικό περιβάλλον και επιτρέπουν μια πιο θετική προσέγγιση και στις αγορές οι οποίες συνεχίζουν να κινούνται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Στην εγχώρια επιχειρηματική σκηνή τα στοιχεία για τον τουρισμό που παρουσιάζονται προκρίνουν άλλη μια χρονιά ρεκόρ τόσο σε αφίξεις όσο και σε εισπράξεις, με τα στοιχεία ενεαμήνου να δείχνουν αύξηση στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κατά 5,5% στα 23,8 εκ. επιβάτες.

Ο ΟΛΠ ανακοίνωσε μεγέθη ενεαμήνου με τα έσοδα αυξημένα κατά 11% στα 194 εκ., τα ebitda +8% στα 111 εκ. και τα κέρδη προ φόρων +8% στα 76 εκ.

Το απόγευμα ακολουθεί η ΕΥΡΩΒ η οποία ενέκρινε την διανομή προμερίσματος 0,0468 ευρώ/μετοχή με ημερομηνία αποκοπής την 6η Νοεμβρίου, ενώ αύριο την σκυτάλη παίρνει η ΠΕΙΡ για τα δικά της μεγέθη.

Σημαντική – αν και αναμενόμενη – εξέλιξη η αύξηση της συμμετοχής της Unicredit στην ΑΛΦΑ στο 29,5% μετά και τις απαραίτητες εγκρίσεις και την άδεια που πήρε από την ΕΚΤ.

Διήμερη προσπάθεια μέχρι το κλείσιμο και του Οκτωβρίου για το θετικό πρόσημο στον ΓΔ (έως σήμερα -0,4%) σε ένα ονειρικό – χρηματιστηριακά – δεκάμηνο (ΓΔ +37,9% από 1.1.25).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης