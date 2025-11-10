Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το ΧΑ στο ξεκίνημα της εβδομάδας

Οι μεγάλες εθνικές ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν την προηγούμενη εβδομάδα (έρευνες υδρογονανθράκων, κόμβος εισόδου LΝG μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και της αντίστοιχης των ΗΠΑ με την συμμετοχή ελληνικών εταιριών αλλά και αμερικανικών κολοσσών, δεν αποτυπώθηκαν στο σωστό εύρος στο ΧΑ, με τον ΓΔ να κλείνει στις 1986 μονάδες με εβδομαδιαία απόδοση -0,4%.

Η σημαντικότητα των συμφωνιών για την χώρα σίγουρα δεν είναι κάτι που θα φανεί άμεσα στην οικονομία και στους ισολογισμούς, αλλά δίνει ξεκάθαρο στίγμα για την γεωπολιτική της αναβάθμιση σε όλη την περιοχή με μεσομακροπρόθεσμα οφέλη για την ανάπτυξη αλλά και για αρκετές εισηγμένες που «ακουμπούν» στον τομέα της ενέργειας (ενεργειακές, βιομηχανικές, κατασκευαστικές, εταιρίες υποδομών με έμμεση γεωπολιτική στήριξη κα).

Η μικρή υποχώρηση του ΓΔ θα πρέπει να αναλυθεί στο ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί, με τις διεθνείς αγορές να μην έχουν μια καλή εβδομάδα (Dax -1.7% , S&P -1.6%) και τον οίκο Msci με τις αποφάσεις για αναδιάρθρωση των δεικτών του να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό – τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα - και την ελληνική αγορά.

Ο οίκος ανακοίνωσε την έξοδο της Metlen από τον δείκτη Greece Standard κάτι που έφερε ισχυρή προσφορά τίτλων στην μετοχή τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή με τις εβδομαδιαίες απώλειες να φτάνουν στο -4%. H Metlen βρέθηκε πάντως στο επίκεντρο των εβδομαδιαίων εξελίξεων για τον πολυαναμενόμενο – και πολλά υποσχόμενο - εταιρικό μετασχηματισμό της με 5 πυλώνες ανάπτυξης, νέο οργανόγραμμα για την επίτευξη των υψηλών στόχων διπλασιασμού του ebitda το 2028 (2 δις) και νέο – εξαιρετικό – group ceo τον κ. Χρήστο Γαβαλά, ενώ ανακοίνωσε και βελτιωμένα έσοδα ενεαμήνου +22% στα 5,1 δις

Αντίθετη εικόνα είχαμε για τις δύο μετοχές που ο οίκος Msci ενέταξε στον δείκτη Greece small cap , την ΒΙΟ με κέρδη +8,2% στην εβδομάδα και την Cener με κέρδη +3,9%.

Σημαντικά κέρδη στην εβδομάδα είχαμε – για διαφορετικούς λόγους - και στις ΔΕΗ +6,9% σε υψηλό 15ετίας, ΕΕΕ +3,2% με χρονοκαθυστέρηση για την σημαντική εξαγορά της CCBA, ΜΟΗ +2,8% και ΤΙΤΑΝ +2,7% μετά την ανακοίνωση βελτιωμένων ebitda ενεαμήνου +8% και εν μέσω οργανικής και ανόργανης (Μ&Α) ανάπτυξης.

Από τις μετοχές του FTSE την μεγαλύτερη υποχώρηση είχαν ο ΟΠΑΠ -4,2% έχοντας πάντως και την αποκοπή του προμερίσματος 0,50 ευρώ/μετοχή (~2,8%) , η ΠΕΙΡ -2,2% και η ΕΤΕ -1,6% με τις δύο τελευταίες να πληρώνουν τα αναμενόμενα μεν μειωμένα δε μεγέθη εννεαμήνου, ιδιαίτερα στην κάτω γραμμή κερδοφορίας (συνολικά οι 4 συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν οριακή αύξηση εσόδων +1% στα 8,1 δις και 3,54 δις κέρδη -6% σε σχέση με το 2024).

Ο κλάδος που καταγράφει σταθερά απόδοση +70% από την αρχή του χρόνου βρίσκεται το τελευταίο διάστημα εν μέσω ρευστοποιήσεων (ΔΤΡ -1,5% στην εβδομάδα) λόγω των συγκριτικών δεικτών με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές που δεν υπάρχει πλέον σημαντική απόσταση. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε ότι με βάση τα μεγέθη ενεαμήνου αλλά και τις δεσμεύσεις των διοικήσεων (minimum dividend payout ratio 50% ) το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από τα κέρδη του 2025 θα ξεπεράσει τα 2,4 δις ευρώ.

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή και ενδιαφέρουσες οι προοπτικές για τις εταιρίες μικρής κεφαλαιοποίησης που συμμετείχαν στην ημερίδα της ΕΧΑΕ (Athex small cap) την Τετάρτη, κάτι ανάλογο θα γίνει και την επόμενη εβδομάδα με εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποίησης αυτή την φορά σε μια προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων να έρθουν πιο κοντά εισηγμένες και επενδυτές.

Αποτελεσμάτων ενεαμήνου συνέχεια την εβδομάδα που ξεκινάει με τα σημαντικότερα ονόματα να αφορούν σε Optima, Bochgr , HelleniQ Energy, OTE και όχι μόνο.

Τεχνικά η εικόνα στο ΧΑ δείχνει αρκετά πιεστική μετά την απώλεια των 2020 μονάδων και απαιτείται άμεση αντίδραση για την επαναφορά του θετικού momentum.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης