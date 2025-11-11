Χρηματιστήριο: Kύμα ανάκαμψης για δεύτερη ημέρα με βιομηχανικό κρεσέντο

Συνεχίστηκε την Τρίτη (11/11) για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η ανάκαμψης στο ΧΑ με διεθνή καθοδήγηση ελέω της θετικής αντίδρασης των αγορών στην πιθανολόγηση λήξης του shutdown στις ΗΠΑ, αλλά και με γεωπολιτικό αποτύπωμα εξαιτίας του νέου αναβαθμισμένου ρόλου της χώρας μετά την υπογραφή πολλών και πολυεπίπεδων ενεργειακών συμφωνιών με τις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε την Τρίτη (11/11) κατά 0,44% και έκλεισε στις 2.024,44 μονάδες. Έκανε έτσι το 2 στα 2 στην εβδομάδα και τα κέρδη εντός Νοεμβρίου ανέρχονται πια σε +1,47%, ενώ για το σύνολο του έτους η άνοδος είναι της τάξης του +37,75%.

Παρότι οι τράπεζες... φρέναραν, οι βιομηχανίες πήραν τη σκυτάλη με TITAN και ElvalHalcor να έχουν αμφότερες άνοδο μεγαλύτερη του +3%.

Στο ταμπλό ξεχώρισαν ακόμα η ΕΕΕ, ο ΟΠΑΠ, η AKTR, αλλά και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ κινούμενη σε ιστορικά υψηλά.

Σημειώνεται πως τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου ανακοίνωσαν το πρωί η Τράπεζα Κύπρου και η Optima, η οποία αν και ανακοίνωσε βελτιωμένα κέρδη είχε απώλειες στη συνεδρίαση.

