Χρηματιστήριο: Kύμα ανάκαμψης για δεύτερη ημέρα με βιομηχανικό κρεσέντο

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε την Τρίτη (11/11) κατά 0,44% και έκλεισε στις 2.024,44 μονάδες. Έκανε έτσι το 2 στα 2 στην εβδομάδα και τα κέρδη εντός Νοεμβρίου ανέρχονται πια σε +1,47%, ενώ για το σύνολο του έτους η άνοδος είναι της τάξης του +37,75%.
Παρότι οι τράπεζες... φρέναραν, οι βιομηχανίες πήραν τη σκυτάλη με TITAN και ElvalHalcor να έχουν αμφότερες άνοδο μεγαλύτερη του +3%.
Στο ταμπλό ξεχώρισαν ακόμα η ΕΕΕ, ο ΟΠΑΠ, η AKTR, αλλά και η ΓΕΚΤΕΡΝΑ κινούμενη σε ιστορικά υψηλά.
Σημειώνεται πως τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου ανακοίνωσαν το πρωί η Τράπεζα Κύπρου και η Optima, η οποία αν και ανακοίνωσε βελτιωμένα κέρδη είχε απώλειες στη συνεδρίαση.
Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ