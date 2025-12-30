Χρηματιστήριο: Παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής από τα υψηλά 16ετίας - Στο +44,4% τα κέρδη εντός 2025

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Προτελευταία συνεδρίαση του έτους με τον ΓΔ σε στενή διακύμανση 8 μονάδων και κλείσιμο στις 2120 -0,13%, σε απόσταση αναπνοής από τα υψηλά έτους και 16ετίας (2135 μονάδες).

Με θετικό πρόσημο ο ΤΙΤΑΝ +1,7% σε νέο ιστορικό υψηλό, με την κεφαλαιοποίηση να σκαρφαλώνει – δικαίως – στα 4,1 δις ευρώ και την μηνιαία απόδοση στο +18%. Ο ΟΠΑΠ είχε άνοδο +1,08% , ενώ καλά κλεισίματα είχαν επίσης ΑΡΑΙΓ +1,5%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +0,5% και BOCHGR +0,5%.

Αντίθετη κατεύθυνση για ΜETLEN -1,5% με μεγάλη προσφορά τίτλων στις δημοπρασίες (άνω των 65.000 μετοχών), ΜΠΕΛΑ -2,2%, ΕΛΧΑ -2,3%, ΜΟΗ -0,4% και ΕΛΠΕ -1,2% σε μια συνεδρίαση ήπιων μεταβολών και σχετικά περιορισμένου τζίρου (150 εκ. ευρώ).

Η αποκοπή του μερίσματος στην ΤΡΕΣΤΑΤΕ -3,5% έπαιξε τον ρόλο στην σημερινή υποχώρηση, πτωτικά και ΟΤΟΕΛ -2,2%, ΑΔΜΗΕ -1%, ΠΡΟΦ -1,2%, ανοδικά ο ΑΒΑΞ +1% (υψηλό στο 2,96) σε υψηλά 15ετίας.

Μεικτή εικόνα στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με REALCONS +5%, ΔΟΜΙΚ +6,3% και ΥΚΝΟΤ +2,6% (μακριά πάντως από τα υψηλά ημέρας), μικρή υποχώρηση για ΜΠΡΙΚ -0,3% και ΚΟΥΑΛ -0,5%.

Ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα – όχι όμως και οι συναλλαγές – στις διεθνείς αγορές με τον Dax +0,5% στις παρυφές του ιστορικού ρεκόρ (24771) , παρόμοια εικόνα και στις αγορές στις ΗΠΑ.

Το +44,4% του ΓΔ θέτει τις βάσεις και για το ξεκίνημα – τουλάχιστον – και της νέας χρονιάς από θέση long με πρώτη στόχευση τις 2330 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης