Υψηλά 16 ετών στο ΧΑ με τραπεζική ώθηση – Ψυχραιμία στις διεθνείς αγορές παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Τα νέα ιστορικά υψηλά στους ευρωπαϊκούς δείκτες – όπως στον Dax 24969 – επιβεβαίωσαν ουσιαστικά την ψύχραιμη αντίδραση των αγορών μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα και την σύλληψη Μαδούρο, κάτι θα μπορούσε βέβαια να διαταραχτεί στην περίπτωση που οι λεκτικές για την ώρα απειλές των ΗΠΑ για προσάρτηση της Γροιλανδίας γίνουν πραγματικότητα.

Στα του οίκου μας, το ΧΑ το πρώτο διήμερο του έτους κινήθηκε σε επίπεδα άνω των 2150 μονάδων (ΓΔ +1,6%) σε υψηλά 16 ετών, με τις τράπεζες για άλλη μια φορά να υπεραποδίδουν (ΔΤΡ +4,2%) στο ξεκίνημα υποβοηθούμενες από σειρά παραγόντων όπως οι συνεχιζόμενες επαναγορές Ιδίων Μετοχών, η αύξηση των ποσοστών βασικών μετόχων (Unicredit στην ΑΛΦΑ στο 29,8%) αλλά και η προσδοκία για μερισματικές αποδόσεις κοντά ή πάνω από το 7-8%.

Στην υπόλοιπη αγορά διακρίνεται – σε πολύ αρχικό στάδιο – μια σχετική μετατόπιση στην μικρή και μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +2.1% vs FTSE 1.7%) αλλά και διαρκής κινητικότητα στον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων (Μ&Α).

Σήμερα έχουμε την έκτακτη ΓΣ του ΟΠΑΠ για την έγκριση της συγχώνευσης με την Allwyn , ενώ χθες ανακοινώθηκε και το τελικό ποσό ανάκτησης από τον ΑΔΜΗΕ για το 2025 το οποίο ανέρχεται στα 411 εκ. και μέρος του οποίου θα κατανεμηθεί εντός του 2026 βελτιώνοντας το cash flow του διαχειριστή.

Στο κομμάτι της τεχνικής ανάλυσης η επιβεβαιωμένη διάσπαση των 2144 μονάδων ανοίγει τον δρόμο για την μηνιαία αντίσταση των 2167, με το σημείο καμπής αρχικά χαμηλότερα στις 2110 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης