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Χρηματιστήριο: +6% με την ευγενική χορηγία του τραπεζικού κλάδου (+13,7%) - Πού στηρίζεται η άνοδος
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10:41 - 16 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: +6% με την ευγενική χορηγία του τραπεζικού κλάδου (+13,7%) - Πού στηρίζεται η άνοδος

Reporter.gr Newsroom
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Χρειάστηκε μόλις ένα 15νθήμερο στο ΧΑ για να ξεπεράσει τις 2247 μονάδες, με την απόδοση από την αρχή του χρόνου ήδη στο +6% πάντα με την ευγενική χορηγία του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ +13,7%).

Ο ΔΤΡ έχει βρει ισχυρό support διεθνών οίκων που συνεχίζουν με εκθέσεις τους να στηρίζουν και να συστήνουν ελληνικές τραπεζικές μετοχές (Moodys συνολικά, Autonomous Research με ανεβασμένες τιμές στόχους για όλες, UBS κα).

Παράλληλα άλλες εκθέσεις επενδυτικών τραπεζών κινούν τα νήματα και στην υπόλοιπη αγορά, με την έκθεση της Santander για την ΓΕΚΤΕΡΝΑ (σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 49 ευρώ) να έχει ενεργοποιήσει αγοραστικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό με την μετοχή να αυξάνει κατακόρυφα τον όγκο συναλλαγών (1,7 εκ. μετοχές) αλλά και την τιμή (+15% σε δύο συνεδριάσεις), κάτι που λογικά θα επιφέρει και rerating στις άλλες δύο ομοειδής μετοχές (AKTR, ΑΒΑΞ).

Σε αντίθετη κατεύθυνση η έκθεση της Citi για την ΜΠΕΛΑ υπερτονίζοντας τους κινδύνους ανταγωνισμού και την πιθανότητα να πληγούν τα υψηλά περιθώρια κέρδους της εισηγμένης, με αποτέλεσμα την χθεσινή πίεση στην μετοχή μετά και την μεγάλη πτώση στην τιμή στόχο (27 από 32).

Σημαντική εξέλιξη για την Metlen η έγκριση χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους 90 εκ. για παραγωγή γαλλίου (αλλά και αλουμίνας) στηρίζοντας τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της εισηγμένης.

Θετικά – όπως αναμένονταν άλλωστε – τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού με το πρωτογενές πλεόνασμα – σε ταμειακή βάση – να κλείνει στα 8 δις (υψηλότερα από τον στόχο αλλά χαμηλότερα από το 2024).

Παραμένουν τέλος τα γνωστά γεωπολιτικά θέματα που έχουν ανοίξει τελευταία (ΜΑ, Ιράν, Γροιλανδία) με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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