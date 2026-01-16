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Χρηματιστήριο: Πέμπτη εβδομάδα ανόδου, με κέρδη 1,7% - Εκπληκτικό 9 στα 10 για τις τράπεζες
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17:31 - 16 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: Πέμπτη εβδομάδα ανόδου, με κέρδη 1,7% - Εκπληκτικό 9 στα 10 για τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Άλλη μια θετική εβδομάδα (5η συνεχόμενη) για το ελληνικό χρηματιστήριο (ΓΔ +1,7%) ολοκληρώθηκε, με τον τραπεζικό κλάδο να τραβάει όλη την αγορά (ΔΤΡ +4,7% στην εβδομάδα) και τον ΓΔ να κλείνει τελικά στις 2245 μονάδες. Σημαντικό στοιχείο αξιολόγησης η αύξηση του τζίρου στα επίπεδα του 1,5 δισ. (που αναλογεί σε 300 εκατ./ημέρα).

Σημερινοί πρωταγωνιστές η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (για 3η συνεχόμενη ημέρα) με ενδοσυνεδριακές πράξεις έως το 30,84 και κλείσιμο στο 29,92 +1,5%, ο όμιλος Viohalco με ΒΙΟ +3,4%, ΕΛΧΑ +2,4%, CENER +2,3% σε νέο ιστορικό υψηλό , το ΔΑΑ +0,9% μετά και την σύσταση αγοράς από την Deutsche Bank. Πτωτικό κλείσιμο για την METLEN -1,1% παρά το ότι το fund Covalis ανακοίνωσε μικρή μείωση της short θέσης (στο 0,89%) και παράλληλα η ΕΤΕπ την έγκριση χρηματοδότησης 90 εκατ. για παραγωγή γαλλίου.

Ανοδικό γύρισμα στον κλάδο των τραπεζών μετά το μεσημέρι (ΔΤΡ +0,56%) με αγορές από ξένους θεσμικούς καταγράφοντας έτσι το εκπληκτικό στατιστικό των 9 ανοδικών συνεδριάσεων στις 10 του 2026 (ποσοστό επιτυχίας 90%!).

Τρίτη ημέρα απωλειών για την ΜΠΕΛΑ -1,8%, υποχώρηση και σε OPTIMA -1,5%, ΤΙΤΑΝ -0,7%, AKTR -1,5%, ΟΤΕ -1,2% και ΟΠΑΠ -1,3%. Δεύτερη ημέρα απωλειών και στην CREDIA -5,3% μετά την επίσημη αναγγελία για πρόθεση αύξησης του free float και άρα placement με κάποιο λογικό discount.

Αντίστοιχη εικόνα στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση (FTSEM -0.8% & ATHEX_SCI -0.9%) με τις κυριότερες μεταβολές σε ΛΑΒΙ +1.2%, DIMAND +0,4%, KΟΥΕΣ +0.4% και ΦΑΙΣ +4,5%, ενώ στο κόκκινο έκλεισαν ΟΤΟΕΛ -0,8%, BYLOT -1,8% (η νέα ονομασία της ΙΝΛΟΤ), ΤΡΕΣΤΑΤΕ -1,3%, ΟΛΠ -1,5%, ΠΡΟΦ -1,3%, ΑΒΑΞ -1,5%, ΑΛΜΥ -1,5% και ΔΟΜΙΚ -3,8%.

Στο 1 δισ. περίπου το ταμειακό πλεόνασμα του 2025 κατά την ΤτΕ, στα 3,9 δις το πρωτογενές σύμφωνα με τους λογαριασμούς της Κεντρικής Τράπεζας.

Πτωτικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (ενδεικτικά Dax -0.5%, Cac -0.8%) σε μια μικρή αναβάθμιση των ανησυχιών για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και κυρίως στην Γροιλανδία μετά και το χτύπημα από την Fitch η οποία προειδοποίησε ότι σε περίπτωση ρήγματος στο ΝΑΤΟ θα προβεί σε υποβαθμίσεις αξιολόγησης ευρωπαϊκών κρατών.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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