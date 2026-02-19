Το γεωπολιτικό σκηνικό «βύθισε» το ΧΑ κατά -2,22% - Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες

To γεωπολιτικό βάρος που επανήλθε στις αγορές διεθνώς (DAX -1% / MIB -1.2% / futures S&P -0.4%) εξαιτίας των ανησυχιών για πιθανή εμπλοκή μέσα στο σαββατοκύριακο των ΗΠΑ στο Ιράν, δεν επέτρεψαν στο χθεσινό ανοδικό rebound να έχει συνέχεια με αποτέλεσμα την εκ νέου υποχώρηση του ΓΔ στις 2275,70 μονάδες -2,22%.

Η αυξημένη μεταβλητότητα και του ελληνικού χρηματιστηρίου δείχνει ότι οι επενδυτές διακατέχονται από εναλλαγές συναισθημάτων και θέσεων χωρίς σαφή κατεύθυνση, την ώρα που η πλειονότητα των συμμετεχόντων καταγράφει πολύ υψηλά κέρδη από τις τοποθετήσεις τους με την κατοχύρωσή τους σε καιρούς αβεβαιότητας να θεωρείται η πιο εύκολη απόφαση.

Το απόλυτο που ζήσαμε την Τετάρτη (18/2) στο ΧΑ με 25/25 ανοδικές μετοχές, γύρισε ανάποδα στην σημερινή συνεδρίαση με εντελώς αντίθετη φορά (24 καθοδικές στις 25). Μόνο η ΣΑΡ +1,9% ξεχώρισε θετικά.

Πιέσεις δέχτηκαν οι τράπεζες (ΔΤΡ -3,1%) και ιδιαίτερα οι ΑΛΦΑ -4,4% και ΠΕΙΡ -4,3% ενώ μεγάλη προσφορά υπήρξε και σε ΔΕΗ -3,7%, AKTR -2,4%, ΑΡΑΙΓ -3,6%, ΔΑΑ -3%, CENER -2,8% και ΕΛΧΑ -3,1%.

Οριακά καλύτερη εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με τον FTSEM -1,9% και θετικά κλεισίματα από ΑΔΜΗΕ +0,7% και ΕΧΑΕ +2,1% ενώ η πλειοψηφία των μετοχών έκλεισαν στο κόκκινο με τις μεγαλύτερες απώλειες σε ΛΑΒΙ -2,9%, ΑΛΜΥ -2,4%, ΑΒΑΞ -3%, BYLOT -2,9%, CREDIA -3,5% και ΕΛΛΑΚΤΩΡ -3%.

Εντύπωση προκαλεί η αδιάκοπη πτώση στην ΥΚΝΟΤ -4,9% από τα υψηλά του Δεκεμβρίου με τις απώλειες να πλησιάζουν στο -50% (υψηλό 3,02 ευρώ, τρέχουσα τιμή στα 1,54).

Σε ότι αφορά στην υποχώρηση στον κλάδο πληροφορικής (ΠΡΟΦ -1,65 και -7% από 1.1.26 / ΠΕΡΦ -0,5% και -13% από 1.1.26 / QLCO -4.6% και -12% από 1.1.26). Αυτή έχει την αφετηρία της στις εξελίξεις στις ΗΠΑ και στην συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με την δυνατότητα εταιριών να υποκαταστήσουν μέρος (ή και όλο) του κόστους πληροφορικής μέσω ΑΙ εφαρμογών. Το στοιχείο αφορά κυρίως εταιρίες με core business το IT services. Με δεδομένο το σχετικά μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων η συζήτηση είναι μάλλον άκαιρη και οδηγεί στο συμπέρασμα της υπερβολικής πτώσης ανά περίπτωση.

Όπως αναφέραμε και στο πρωινό σχόλιο η βραχυπρόθεσμη πορεία του δείκτη θα μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα μόνο μετά και το αυριανό κλείσιμο με τα σημαντικά σημεία να περνάνε από τις 2270 μονάδες ως στήριξη για τον ΓΔ και τις 2330 ως αντίσταση ενώ η βύθιση του τζίρου στα 243 εκ. σε μια έντονα πτωτική συνεδρίαση θεωρείται ενθαρρυντικό στοιχείο.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης