Bank of America για Γαλλία: Ταχεία και «ολιστική» αποκλιμάκωση του πληθωρισμού

Το ενδιαφέρον για τη Γαλλία δεν επικεντρώνεται —τουλάχιστον προς το παρόν— ούτε στη δημοσιονομική της πορεία ούτε στο εκλογικό ορόσημο του 2027. Η προσοχή στρέφεται κυρίως στη δυναμική του αποπληθωρισμού και, ειδικότερα, στην ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε, ενδεχομένως ταχύτερα από ό,τι ανέμενε η αγορά.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Bank of America, η Γαλλία εμφανίζει μια σπάνια, «ολιστική» εικόνα αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων. Ο πληθωρισμός καταναλωτή διαμορφώνεται αισθητά κάτω από το 2%, τόσο σε επίπεδο γενικού δείκτη όσο και δομικού, ενώ ακόμη και ο πληθωρισμός υπηρεσιών (HICP) έχει επιστρέψει στο 2% σε ετήσια βάση. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν τον πληθωρισμό στο 1,3% φέτος και στο 1,5% το 2027, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, που προβλέπεται στο 1,7% για αμφότερα τα έτη.

Η αποκλιμάκωση διαχέεται σε όλη την οικονομία

Η εικόνα δεν περιορίζεται στις τιμές καταναλωτή. Η αύξηση των μισθών έχει επιβραδυνθεί περίπου στο 1,5%, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας έχει ανακάμψει και κινείται πλέον με ρυθμούς υψηλότερους από εκείνους της προ πανδημίας περιόδου. Η αγορά εργασίας έχει σταθεροποιηθεί και οι έντονες ελλείψεις προσωπικού που καταγράφηκαν μετά την πανδημία έχουν ουσιαστικά εκλείψει.

Παράλληλα, τα περιθώρια κέρδους ανά μονάδα προϊόντος έχουν υποχωρήσει αισθητά από τα πρόσφατα υψηλά τους, μάλιστα ταχύτερα σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων —ήπια μισθολογική δυναμική, βελτιωμένη παραγωγικότητα, εξομάλυνση στην αγορά εργασίας και συμπίεση περιθωρίων— συνθέτει μια ευρεία και συνεκτική διαδικασία αποπληθωρισμού.

Μονόπλευρο ισοζύγιο κινδύνων

Η ανάλυση καταλήγει σε τέσσερα βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, η οικονομία δεν απορρόφησε ανώδυνα τα διαδοχικά σοκ των τελευταίων ετών· η αδυναμία αποτυπώνεται περισσότερο στις τιμές παρά στους ρυθμούς ανάπτυξης. Δεύτερον, η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εμφανίζεται υπερβολικά περιοριστική για την Ευρωζώνη και ιδίως για τη Γαλλία. Τρίτον, αν και τα δημόσια οικονομικά δεν βρίσκονται στην ιδανική κατάσταση, ο πολιτικός κατακερματισμός ενδέχεται να λειτούργησε ανασταλτικά έναντι ακόμη πιο επεκτατικών επιλογών. Τέταρτον, οι αγορές ίσως υπερεκτιμούν τους πολιτικούς κινδύνους και τις δυσκολίες έγκρισης του προϋπολογισμού.

Ωστόσο, τα υψηλά πραγματικά επιτόκια, η πιθανότητα αναζωπύρωσης της πολιτικής αβεβαιότητας και μια ενδεχόμενη μελλοντική δημοσιονομική προσαρμογή συνθέτουν ένα σαφώς μονόπλευρο ρίσκο για τις προοπτικές της γαλλικής οικονομίας.

Ομόλογα: Περιορισμένα περιθώρια περαιτέρω σύγκλισης

Στην αγορά ομολόγων, η έγκριση του προϋπολογισμού του 2026 βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα απέναντι στη Γαλλία. Τα OAT δεν εμφανίζονται πλέον τόσο «φθηνά» όσο κατά την περίοδο ηρεμίας Απριλίου–Ιουνίου 2025.

Το spread OAT–Bund θα μπορούσε να κινηθεί περαιτέρω χαμηλότερα, ακολουθώντας τη συσχέτισή του με το spread BTP–Bund. Ωστόσο, τα περιθώρια υπεραπόδοσης έναντι των υπόλοιπων κρατικών τίτλων της Ευρωζώνης εκτιμώνται ως περιορισμένα, ιδίως ενόψει των μελλοντικών γεγονότων ρίσκου, όπως ο προϋπολογισμός και οι εκλογές του 2027.

Η Bank of America αναθεωρεί το εύρος διακύμανσης του 10ετούς spread OAT–Bund για το 2026 στις 50–95 μονάδες βάσης (από κατώτερο όριο 65 μ.β.), λαμβάνοντας υπόψη την ισχυρή επενδυτική ζήτηση για carry, που ασκεί πιέσεις σύγκλισης σε όλο το φάσμα των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, οι εγχώριοι επενδυτές αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν την αγορά. Οι τράπεζες διατηρούν ακόμη περιθώρια τοποθετήσεων —αν και μικρότερα σε σχέση με το 2025— ενώ οι ασφαλιστικές εταιρείες ζωής εκτιμάται ότι θα διαδραματίσουν ενισχυμένο ρόλο. Οι εισροές από το εξωτερικό μπορούν να συνεχιστούν, κυρίως από ιδιώτες επενδυτές, αλλά πιθανότατα σε πιο συγκρατημένα επίπεδα σε σχέση με άλλες περιφερειακές αγορές, περιορίζοντας έτσι το περιθώριο περαιτέρω υπεραπόδοσης των γαλλικών τίτλων.