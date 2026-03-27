Χρηματιστήριο: Το -22% του τραπεζικού δείκτη και η... κινητικότητα στη μεσαία κεφαλαιοποίηση

Το ΧΑ δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει τα κέρδη των διεθνών χρηματιστηρίων της 25ης Μαρτίου, με αποτέλεσμα να παραμένει στην κρίσιμη ζώνη του ΚΜΟ των 200 ημερών, κλείνοντας οριακά θετικά στις 2060 μονάδες +0.1% με εντελώς μοιρασμένη εικόνα στις μετοχές του FTSE (12 ανοδικές και 13 καθοδικές).

Το κυριότερο πρόβλημα της αγοράς – εν μέσω της γεωπολιτικής καταιγίδας που έχει ενσκήψει μετά την επίθεση των ΗΠΑ & Ισραήλ στο Ιράν – διαφαίνεται στον έως πρότινος πρωταθλητή των αποδόσεων τραπεζικό κλάδο, με τον ΔΤΡ να απέχει -22% από τα υψηλά του Φεβρουαρίου και να δυσκολεύεται να επαναπροσεγγίσει τα συγκεκριμένα επίπεδα. Οι απώλειες από την αρχή του χρόνου βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με του ΓΔ (ΓΔ -2.9%, ΔΤΡ -2.7%). Η ΤτΕ αναφορικά με τον κλάδο ανακοίνωσε χθες μείωση καταθέσεων τον Φεβρουάριο κατά -445 εκ. και αύξηση των δανειακών υπολοίπων κατά +1,2 δις.

Εκεί που υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στις χαμηλότερες κατηγορίες μετοχών, με την μεσαία (FTSEM) για παράδειγμα να βρίσκεται ήδη στο -8.6% από 1.1.26, όπου όμως διακρίνεται σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα με ισχυρούς επιχειρηματίες να συνασπίζονται κάτω από διαφορετικές οντότητες (μετά την Real Consulting ανακοινώθηκε η είσοδος των ΜΟΗ και ΑΕΜ στην πλατφόρμα του Antenna, με 33.4% έκαστος).

Θετικά μηνύματα από την Κομισιόν μετά την έγκριση της εκταμίευσης προς την χώρα ποσού 1,18 δις από τα κεφάλαια του ΤΑΑ, αλλά και από την ομολογιακή αγορά μετά την επιτυχημένη υπερέκδοση της ΕΕΕ τριών σειρών Ομολόγων διαφορετικών λήξεων, συνολικού ποσού 2,1 δις και επιτοκίων από 3,375% έως 4% με σημαντική μάλιστα υπερκάλυψη (άνω των 8 δις η ζήτηση).

Η απάντηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο χθεσινό νέο sell off των αμερικανικών αγορών (S&P -1.7% / Nasdaq -2.4%) ήταν μια νέα παράταση δέκα ημερών με πάγωμα των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν, με τα futures αρχικά να κινούνται ανοδικά (+0.4%) αλλά με πολλαπλές αναγνώσεις της συγκεκριμένης ανακοίνωσης.

Σε κάθε περίπτωση τα επόμενα σαββατοκύριακα είναι εξόχως σημαντικά για τις εξελίξεις συνολικά στην ΜΑ, με τον χρόνο να μετράει ήδη αντίστροφα σε ό,τι έχει να κάνει με τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία (πληθωρισμός, επιτόκια, ανάπτυξη).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης