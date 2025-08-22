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ΣΥΡΙΖΑ: Ζήτησε εκ νέου τη νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία
Πολιτική
14:42 - 22 Αυγ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Ζήτησε εκ νέου τη νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία

Reporter.gr Newsroom
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Με αφορμή την πρόσφατη γυναικοκτονία στο Βόλο, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάλεσε την κυβέρνηση, μέσω ανακοίνωσής του, να προχωρήσει στη νομική αναγνώριση του όρου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η γυναικοκτονία στο Βόλο αποτελεί ένα ακόμα θύμα στο μακρύ κατάλογο της έμφυλης βίας.

Ακόμα, άσκησε κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τονίζοντας ότι «αρνείται πεισματικά να προβεί στην νομική αναγνώριση του όρου, αρνείται πεισματικά να ακούσει τους ειδικούς οργανώνοντας ένα ουσιώδες πλαίσιο προστασίας και υποστήριξης των γυναικών».

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε την ανάγκη για πολιτική βούληση και ισχυρό κράτος πρόνοιας προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πλέγμα επαγρύπνησης και ενεργειών πρόληψης της έμφυλης βίας. «Για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα. Είναι ήδη αργά».

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