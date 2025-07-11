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«Βουτιά» στη Wall Street εν μέσω δασμολογικής κλιμάκωσης από Τραμπ
Χρηματιστήρια
23:20 - 11 Ιουλ 2025

«Βουτιά» στη Wall Street εν μέσω δασμολογικής κλιμάκωσης από Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Με πτώση έκλεισε την Παρασκευή (11/7) η Wall Street, μία ημέρα αφότου ο S&P 500 σημείωσε νέο υψηλό ρεκόρ, μετά την ανακοίνωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς 35% στον Καναδά και τις απειλές για υψηλότερους δασμούς σε όλους τους τομείς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε κατά 0,63% στις 44.371,51 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε ζημιές 0,36% στις 6.257,63 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε απώλειες 0,22% στις 20.585,53 μονάδες.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε τη φαιντανύλη ως αιτία για τους υψηλότερους δασμούς στον Καναδά, προσθέτοντας ότι θα αυξηθούν εάν η χώρα προβεί σε αντίποινα. «Εάν ο Καναδάς συνεργαστεί μαζί μου για να σταματήσει τη ροή της φαιντανύλης, θα εξετάσουμε, ίσως, μια προσαρμογή αυτής της επιστολής», ανέφερε ο Τραμπ σε επιστολή που αναρτήθηκε στο Truth Social.

«Νομίζω ότι τα τιμολόγια έτυχαν πολύ καλής υποδοχής. Το χρηματιστήριο σημείωσε νέο υψηλό σήμερα», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC News την Πέμπτη (10/7).

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης μια εμπορική ενημέρωση από τον Τραμπ για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή την εβδομάδα, αλλά δεν είναι σαφές αν ο πρόεδρος θα δημοσιεύσει μια επιστολή με νέο συντελεστή, όπως έκανε με τον Καναδά, ή απλώς θα δώσει μια ενημέρωση για την πρόοδο των εν εξελίξει συνομιλιών για τη συμφωνία.

Υπενθυμίζεται ότι ο S&P κέρδισε 0,3% την Πέμπτη για να σημειώσει νέο ρεκόρ, ενώ ο Nasdaq με επίκεντρο την τεχνολογία τερμάτισε υψηλότερα κατά 0,1%, καθώς οι επενδυτές απομάκρυναν τις όποιες ανησυχίες γύρω από τις τελευταίες εμπορικές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένου ενός δασμού 50% των ΗΠΑ στον εισαγόμενο χαλκό, καθώς και ενός δασμού 50% στη Βραζιλία που παρουσιάστηκε αυτή την εβδομάδα. Το άλμα της Nvidia λόγω των ελπίδων για τεχνητή νοημοσύνη σε μια αποτίμηση της αγοράς ύψους 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων συνέβαλε στην αύξηση των πρόσφατων κερδών της αγοράς.

Οι απώλειες της Παρασκευής (11/7) συνέβαλαν επίσης στο να κλείσουν οι δείκτες στο κόκκινο για την εβδομάδα. Ο Dow κατέγραψε εβδομαδιαία πτώση 1,1%, ενώ ο S&P και ο Nasdaq κατέγραψαν ζημιά 0,5% και 0,2% αντίστοιχα. Σημειώνεται επίσης ότι οι ΗΠΑ δήλωσαν απροσδόκητα πλεόνασμα για τον μήνα Ιούνιο, στα 27 δισ. δολάρια.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο WTI σημείωσε ηχηρή άνοδο 3,18% στα 68,69 δολάρια. Την ίδια στιγμή το Brent ενισχύθηκε κατά 2,86% στα 70,61 δολάρια. Ο χρυσός κινήθηκε επίσης ανοδικά κατά 1,38% στα 3.371,65 δολάρια.

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