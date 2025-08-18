Οι Αλβανοί αντιπαθούν τις τράπεζες, αλλά ο Ράμα θέλει να καταργήσει τα μετρητά

Ο Έντι Ράμα έθεσε έναν ιδιαίτερο στόχο για την Αλβανία του 2030. Δήλωσε πως θέλει να κάνει τη χώρα την πρώτη στον κόσμο που θα καταργήσει τα μετρητά, με χρονικό ορίζοντα το 2030!

Για χρόνια, οι Αλβανοί προτιμούσαν να κρατούν τα μετρητά τους κάτω από το στρώμα — δίπλα στο AK-47 τους, όπως λέει το εθνικό αστείο — παρά στις τράπεζες. Αλλά ο Ράμα θέλει να κάνει την Αλβανία την πρώτη οικονομία χωρίς μετρητά στον κόσμο.

Ασφαλώς, ο κυριότερος λόγος για αυτή την επιλογή του Αλβανού πρωθυπουργού είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής. Η εξάλειψη των μετρητών «αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για χώρες με υψηλή παρατυπία και αποσταθεροποιητικά ποσά παράνομου χρήματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα», δήλωσε ο Σελάμι Τζέπα, καθηγητής οικονομικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο των Τιράνων.

Το πρόβλημα είναι ότι το τραπεζικό σύστημα και η κοινωνία μπορεί να μην είναι έτοιμα να κάνουν το άλμα.

Η πλειοψηφία των Αλβανών προτιμά να διαχειρίζεται τις αποταμιεύσεις της εκτός του τραπεζικού συστήματος, φυλάσσοντας τα χαρτονομίσματα μακριά από τα μάτια και επιμένοντας στις πληρωμές με μετρητά όποτε είναι δυνατόν.

Ακόμα και σε τουριστικούς οδηγούς για την Αλβανία, η φράση «τα μετρητά είναι βασιλιάς» εμφανίζεται συχνά ως συμβουλή προς τους επισκέπτες. Αν και οι περισσότερες αλυσίδες καταστημάτων ή τα μεγαλύτερα εστιατόρια δέχονται κάρτες, οι καφετέριες, τα κέντρα αισθητικής, οι μπουτίκ, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τα παντοπωλεία δεν δέχονται.

Μια πρόσφατη έρευνα της Αλβανικής Ένωσης Τραπεζών διαπίστωσε ότι μόνο το 34% του πληθυσμού εμπιστεύεται τις τράπεζες. Η Παγκόσμια Τράπεζα ανέφερε ότι λιγότερο από το 50% των Αλβανών έχουν τραπεζικό λογαριασμό.

Φιλόδοξο, αλλά δύσκολο συνεπώς το εγχείρημα του Ράμα.