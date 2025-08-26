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Κέρδη στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα για την ανεξαρτησία της Fed
Χρηματιστήρια
23:15 - 26 Αυγ 2025

Κέρδη στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα για την ανεξαρτησία της Fed

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Η Wall Street έκλεισε με θετικά πρόσημα την Τρίτη (26/8), καθώς έδειξε να ξεπερνά την απομάκρυνση της Λίζας Κουκ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινήθηκε ανοδικά κατά 0,33% στις 45.430,95 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,40% στις 6.465,38 μονάδες και ο Nasdaq έκλεισε με κέρδη 0,44% εν αναμονή των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia, που αναμένεται να ανακοινωθούν την Τετάρτη (27/8).

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν μετά την κίνηση του Τραμπ, ενώ οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων μειώθηκαν, καθώς οι επενδυτές «έστειλαν μήνυμα» ότι τα επιτόκια μπορεί να μειωθούν βραχυπρόθεσμα, αλλά να αυξηθούν μακροπρόθεσμα, καθώς μία πολιτικοποιημένη Fed ίσως δείξει λιγότερη προσοχή στον πληθωρισμό. Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ, που μετρά το νόμισμα έναντι καλαθιού βασικών νομισμάτων, υποχώρησε κατά 0,3%.

Παράλληλα, η Κουκ σκοπεύει να καταθέσει αγωγή κατά της απομάκρυνσής της από τον πρόεδρο, δήλωσε ο δικηγόρος της. Η Fed από την πλευρά της είπε ότι «θα συμμορφωθεί με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση» επί του θέματος.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν έχει την εξουσία να απομακρύνει την Κυβερνήτη της Fed, Λίζα Κουκ», δήλωσε ο δικηγόρος Άμπε Λόουελ. «Η απόπειρά του να την αποπέμψει, βασιζόμενος αποκλειστικά σε μια επιστολή σύστασης, στερείται νομικής και πραγματικής βάσης».

Η πρωτοφανής αυτή κίνηση του Τραμπ προσθέτει πίεση στην ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Βάσει του νόμου, ένας πρόεδρος μπορεί να απομακρύνει έναν κυβερνήτη της Fed μόνο «για σοβαρό λόγο».

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν έξι μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, με μία θέση κενή μετά την παραίτηση της Αντριάνα Κούγκλερ νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η απομάκρυνση της Κουκ θα άφηνε πέντε μέλη, με τα μη διορισμένα από τον Τραμπ μέλη να εξακολουθούν να έχουν την πλειοψηφία. Ωστόσο, αν εγκριθεί ο Στίβεν Μίραν για τη θέση της Κούγκλερ και ο Τραμπ καταφέρει να αποπέμψει την Κουκ, τότε θα αποκτήσει πλειοψηφία 4-3.

Αν ο Πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αποχωρήσει εθελοντικά από τη θέση του μετά τη λήξη της θητείας του τον Μάιο, ο πρόεδρος θα έχει στη διάθεσή του και πέμπτη ψήφο.

Οι επενδυτές ήδη αισιοδοξούν για το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, όπως υπαινίχθηκε ο Πάουελ την προηγούμενη εβδομάδα στο Τζάκσον Χολ, στο Γουαϊόμινγκ. Επίσης, αναμένουν με ενδιαφέρον την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Nvidia την Τετάρτη, τα οποία θα μπορούσαν να δώσουν νέα ώθηση στις μετοχές τεχνολογικών κολοσσών, μετά την πρόσφατη πτώση τους. Οι μετοχές του «Μεγαλοπρεπούς Επτά» (Magnificent Seven) ανέκαμψαν την Παρασκευή, μετά από πέντε συνεχόμενες ημέρες απωλειών.

«Βραχυπρόθεσμα, οι αγορές πιθανότατα θα ξεπεράσουν την είδηση για την Κουκ αρκετά γρήγορα (υποθέτοντας ότι πρόκειται για μεμονωμένο γεγονός και ο Τραμπ δεν προσπαθήσει να απολύσει και τον Πάουελ), στρέφοντας ξανά την προσοχή τους στη Nvidia, τον δείκτη PCE και τα στοιχεία για την απασχόληση. Ωστόσο, η ανεξαρτησία της Fed υπονομεύεται — και αυτή είναι μια εξέλιξη με αρνητικές συνέπειες σε βάθος χρόνου», δήλωσε ο Άνταμ Κρισαφούλι, ιδρυτής της Vital Knowledge.

Τέλος, αρνητικά στην επενδυτική ψυχολογία συνέβαλε και η δήλωση του Τραμπ τη Δευτέρα (25/8) ότι σκοπεύει να επιβάλει «σημαντικούς» νέους δασμούς, καθώς και περιορισμούς στις εξαγωγές μικροτσίπ προς χώρες που δεν καταργούν τους ψηφιακούς φόρους.

Πτώση για το πετρέλαιο

Όσον αφορά τα εμπορεύματα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 2% την Τρίτη (26/8), εξαλείφοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις εξελίξεις γύρω από τους αμερικανικούς δασμούς, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την πιθανή διακοπή των προμηθειών καυσίμων από τη Ρωσία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent υποχώρησε κατά 2,14%, στα 66,76 δολάρια το βαρέλι, μια μέρα μετά την επίτευξη της υψηλότερης τιμής από τις αρχές Αυγούστου. Το West Texas Intermediate (WTI) crude υποχώρησε κατά 2,27%, στα 63,34 δολάρια. Ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 0,62% στα 3.438,45 δολάρια η ουγγιά.

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