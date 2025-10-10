Υποτονικό άνοιγμα για τις ευρωαγορές εν αναμονή της ανακοίνωσης νέου Γάλλου πρωθυπουργού

Οι ευρωπαϊκές αγορές ξεκίνησαν τις διαπραγματεύσεις της Παρασκευής 10/10 με ένα υποτονικό άνοιγμα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα που υποστηρίζεται από τον Τραμπ και αναμένουν το διορισμό νέου πρωθυπουργού από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει μικρή άνοδο 0,08% και διαμορφώνεται στις 571,70 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,09% στις 24.674,69 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,15% στις 9.495,78 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει άνοδο 0,41% και διαμορφώνεται στις 8.074,14 μονάδες εν αναμονή της απόφασης του Εμανουέλ Μακρόν για το νέο πρωθυπουργό της Γαλλίας.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει άνοδο κατά 0,41% και διαμορφώνεται στις 42.965,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει κέρδη 0,67% στις 15.708,06 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI κινείται πτωτικά κατά 0,03% και διαμορφώνεται στις 8.227,61 μονάδες.

Οι περιφερειακές αγορές έκλεισαν την Πέμπτη σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι επενδυτές επικέντρωσαν την προσοχή τους στις κινήσεις εξαγορών και στις πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία.

Το βράδυ της Πέμπτης, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε την πρώτη φάση της ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς. Το NBC News μετέδωσε ότι παραμένει ασαφές εάν η Χαμάς θα αφοπλιστεί και θα διαλυθεί, όπως ορίζεται στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, ωστόσο κατάπαυση του πυρός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός 24 ωρών σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Στην Ευρώπη, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επέζησε από δύο ψηφοφορίες δυσπιστίας την Πέμπτη, εξασφαλίζοντας μάλιστα μεγαλύτερη στήριξη από αυτή που είχε λάβει στην προηγούμενη προσπάθεια αποπομπής της, τον Ιούλιο.

Οι επενδυτές αναμένεται επίσης να παρακολουθήσουν σειρά οικονομικών στοιχείων από την περιοχή την Παρασκευή, όπως την βιομηχανική παραγωγή της Ιταλίας, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ρωσίας και τον δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτών της Ελβετίας.

Η Ελβετία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει επιπτώσεις από τον δασμό 39% που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ τον Αύγουστο, με την κεντρική της τράπεζα να χαρακτηρίζει τον φόρο αυτό ως «μεγάλη πρόκληση» στη συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο.

Στην Ασία, οι μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών κινήθηκαν ανοδικά, μετά από μια εβδομάδα με σειρά συμφωνιών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Στη Wall Street, τα αμερικανικά futures κατέγραψαν μικρές μεταβολές το πρωί της Παρασκευής, καθώς οι βασικοί δείκτες υποχώρησαν ελαφρώς από τα ιστορικά υψηλά που είχαν σημειώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας προβλέπει ανάπτυξη 0,3% το τρίτο τρίμηνο, παρά την πολιτική αστάθεια

Η γαλλική οικονομία αναμένεται να διατηρήσει σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης το τρίτο τρίμηνο του έτους, παρά την πολιτική αβεβαιότητα και τις εμπορικές εντάσεις, χάρη στη δυναμική του τομέα των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας την Πέμπτη.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όταν είχε επίσης καταγράψει άνοδο 0,3%, σύμφωνα με τη μηνιαία οικονομική έκθεση της τράπεζας — διατηρώντας αμετάβλητη την εκτίμηση του Σεπτεμβρίου.

Βάσει των αποτελεσμάτων της μηνιαίας έρευνας που διεξήχθη σε περίπου 8.500 επιχειρήσεις μεταξύ 26 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου, η τράπεζα ανέφερε ότι η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών συνέχισε να ενισχύεται τον Σεπτέμβριο, ενώ στη μεταποίηση καταγράφηκε πιο συγκρατημένη αύξηση. Αντίθετα, η οικοδομική δραστηριότητα εμφάνισε πτώση μετά από αρκετούς μήνες ανόδου.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν από την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιέν Λεκονύ στις 6 Οκτωβρίου, γεγονός που άφησε τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναζητά τον έκτο πρωθυπουργό του σε λιγότερο από δύο χρόνια.