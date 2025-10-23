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Wall Street: Συγκρατημένα θετικό κλίμα καθώς Tesla και IBM υποχωρούν στα αποτελέσματα
Χρηματιστήρια
16:56 - 23 Οκτ 2025

Wall Street: Συγκρατημένα θετικό κλίμα καθώς Tesla και IBM υποχωρούν στα αποτελέσματα

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές κινούνται με μικρή άνοδο την Πέμπτη 23/10, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν μια σειρά από εταιρικά αποτελέσματα τριμήνου, μεταξύ των οποίων και εκείνα της Tesla και της IBM.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Πέμπτης, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινείται ελαφρώς πάνω από το επίπεδο των προηγούμενων τιμών κατά 0,17% στις 46.670,70 μονάδες, ενώ ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,38% στις 6.724,54 μονάδες. Ο Nasdaq Composite κινείται και αυτός ανοδικά κατά 0,52% στις 22.864,443 μονάδες.

Οι κινήσεις αυτές ήρθαν μετά τις σημαντικές απώλειες της Τετάρτης, όταν ο S&P 500 υποχώρησε περίπου 0,5%, ο Dow έχασε 334 μονάδες ή 0,7%, και ο τεχνολογικά επικεντρωμένος Nasdaq υποχώρησε 0,9%, καθώς οι επενδυτές μετακινήθηκαν μακριά από τα πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία.

Περιορισμοί στις εξαγωγές προς την Κίνα

Την Τετάρτη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει σχέδια για την επιβολή περιορισμών στις εξαγωγές προϊόντων που κατασκευάζονται με αμερικανικό λογισμικό προς την Κίνα.

Τα σχέδια αυτά βασίζονται στη δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από περίπου δύο εβδομάδες, ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν περιορισμούς εξαγωγών έως την 1η Νοεμβρίου σε «όλα τα κρίσιμα λογισμικά».

Απώλειες για Tesla και IBM

Η Tesla, η οποία εγκαινίασε τον κύκλο αποτελεσμάτων των λεγόμενων “Magnificent Seven” (των επτά κορυφαίων τεχνολογικών κολοσσών), είδε τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 3%, μετά από μεικτά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου.

Η IBM κατέγραψε πτώση 8%, παρότι ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street στα συνολικά αποτελέσματα, καθώς τα έσοδα από το τμήμα λογισμικού ήταν σύμφωνα με τις προβλέψεις, χωρίς θετικές εκπλήξεις.

Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες κυρώσεις στη Ρωσία

Η προσοχή της Wall Street στράφηκε επίσης στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, μετά την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει νέες κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, Rosneft και Lukoil.

Η Ουάσιγκτον αιτιολόγησε την απόφαση επικαλούμενη τη «μη σοβαρή δέσμευση της Ρωσίας σε μια ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία».

«Τώρα είναι η ώρα να σταματήσει η αιματοχυσία και να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε ο Μπέσεντ ανακοινώνοντας τα νέα μέτρα.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τα εταιρικά αποτελέσματα των μεγαλύτερων αμερικανικών επιχειρήσεων, τα οποία, όπως εκτιμούν πολλοί αναλυτές, θα μπορούσαν να κρίνουν την πορεία της ανοδικής αγοράς (bull market).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet, πάνω από τρία τέταρτα των εταιρειών του S&P 500 που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα έως τώρα ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Θετική νότα στις σχέσεις ΗΠΑ–Κίνας

Το εμπόριο παραμένει επίσης στο επίκεντρο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι η επόμενη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ είναι «προγραμματισμένη», γεγονός που βοήθησε να αμβλυνθούν οι φόβοι για τις αμερικανοκινεζικές σχέσεις, οι οποίοι είχαν πιέσει τις αγορές την προηγούμενη ημέρα.

«Υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις» και φόβοι για φούσκα

Ο Κρις Γκρισάντι, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην MAI Capital Management, προέτρεψε τους επενδυτές να ρευστοποιήσουν μέρος των κερδών τους και να μετακινηθούν σε πιο υποτιμημένους κλάδους, όπως η υγεία.

«Πρόκειται για μια ιδιαίτερα αγχωτική περίοδο για την αγορά... Οι αποτιμήσεις είναι οι δεύτερες υψηλότερες των τελευταίων εκατό ετών», δήλωσε στο CNBC. «Η αγορά δείχνει δυνατή, έχει ορμή... αλλά οι αποτιμήσεις παραμένουν πολύ υψηλές».

Ο Γκρισάντι πρόσθεσε ότι βλέπει παρόμοια χαρακτηριστικά με τη φούσκα των dot-com στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

«Λένε ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται, αλλά μοιάζει να “ομοιοκαταληκτεί”. Αυτή τη φορά μοιάζει αρκετά... Βλέπουμε μετοχές-meme, βλέπουμε εταιρείες που αποτιμώνται με βάση προβλέψεις για το 2030 ή το 2035. Αυτά τα φαινόμενα τα είχαμε δει το 1998 και το 1999, και είναι πραγματικά ανησυχητικά», είπε.

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