Πτώση στη Wal: Οι τεχνολογικές μετοχές πιέζουν τον S&P 500 εν μέσω ανησυχιών για την ΤΝ

Η Wall Street κινείται πτωτικά στο άνοιγμα της την Τρίτη 11/11, καθώς οι ανησυχίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και τα απογοητευτικά στοιχεία για την αγορά εργασίας επισκίασαν τα κέρδη της προηγούμενης ημέρας και το θετικό κλίμα από το τέλος του shutdown.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,12% στις 6.824,18 μονάδες, ο NASDAQ υποχωρεί κατά 0,33% στις 23.443,81 μονάδες, ενώ αντίθετα ο Dow παρουσιάζει άνοδο 0,25% στις 47.489,25 μονάδες.

Στην αρχή της συνεδρίασης, οι μετοχές της CoreWeave κατρακύλησαν κατά 9%, καθώς οι προβλέψεις της εταιρείας απογοήτευσαν τους επενδυτές, πλήττοντας τις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν επίσης σχεδόν 2%, αφού η SoftBank πούλησε ολόκληρο το μερίδιό της στην εταιρεία κατασκευής chips έναντι άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη δέχονται πιέσεις το τελευταίο διάστημα, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις αποτιμήσεις τους.

Το Technology Select Sector SPDR fund (XLK), το οποίο παρακολουθεί τον τεχνολογικό τομέα του S&P 500, υποχώρησε 0,6%.

Ενισχύοντας το αρνητικό κλίμα της Τρίτης, μια νέα έκθεση της ADP αποκάλυψε ότι, για τις τέσσερις εβδομάδες έως τις 25 Οκτωβρίου, η δημιουργία θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκε κατά μέσο όρο πάνω από 11.000 την εβδομάδα. Τα στοιχεία αυτά έρχονται σε αντίθεση με την αύξηση θέσεων εργασίας για τον Οκτώβριο που η εταιρεία είχε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα και υποδηλώνουν κάποια αδυναμία στην αγορά εργασίας.

Οι βασικοί αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν γενικευμένη άνοδο τη Δευτέρα, καθώς ενισχύθηκαν οι ελπίδες ότι το ρεκόρ διάρκειας λουκέτο της αμερικανικής κυβέρνησης πλησιάζει στο τέλος του. Ο Nasdaq Composite είχε την καλύτερη μέρα του από τις 27 Μαΐου, με άνοδο άνω του 2%, καθώς οι επενδυτές «αγόρασαν τη βουτιά» στις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης μετά τις ρευστοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας. Ο S&P 500 ενισχύθηκε 1,5%, και ο Dow Jones, που περιλαμβάνει 30 μετοχές, ανέβηκε σχεδόν 400 μονάδες ή σχεδόν 1%.

Η Γερουσία ενέκρινε το βράδυ της Δευτέρας ένα νομοσχέδιο για τη λήξη του shutdown, το οποίο αποστέλλεται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε δεν περιλαμβάνει το αίτημα των Δημοκρατικών να προβλεφθεί στην όποια χρηματοδοτική πράξη παράταση των επιδοτήσεων του προγράμματος Affordable Care Act, αλλά αντιθέτως καλεί για ψηφοφορία επί των φορολογικών πιστώσεων τον Δεκέμβριο.

Οι επενδυτές στην προηγούμενη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν εκ νέου σε επενδύσεις υψηλού ρίσκου, οι οποίες είχαν οδηγήσει την ευρύτερη αγορά σε πτώση την περασμένη εβδομάδα, καθώς αυξάνονταν οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του επενδυτικού κύματος γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και για την υγεία της αμερικανικής οικονομίας.