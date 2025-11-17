Η τεχνολογία «βούλιαξε» τη Wall Street, καθώς εντείνονται οι φόβοι για φούσκα στην Τεχνητή Νοημοσύνη
23:19 - 17 Νοε 2025

Η τεχνολογία «βούλιαξε» τη Wall Street, καθώς εντείνονται οι φόβοι για φούσκα στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι μετοχές της Wall Street υποχώρησαν τη Δευτέρα (17/11), πιεσμένες για ακόμη μία φορά από τις απώλειες στον τεχνολογικό κλάδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow βυθίστηκε κατά 1,18% στις 46.590,49 μονάδες, ο S&P 500 έκλεισε με ζημιές 0,94% στις 6.670,98 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,84% στις 22.708,08 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η Nvidia σημείωσε πτώση περίπου 3% ενόψει των αποτελεσμάτων γ’ τριμήνου, τα οποία θα δημοσιευθούν μετά το κλείσιμο της αγοράς την Τετάρτη. Η εταιρεία, μαζί με άλλα ονόματα συνδεδεμένα με το επενδυτικό «story» της τεχνητής νοημοσύνης, αποτέλεσαν εστία πίεσης τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τις ιδιαίτερα υψηλές αποτιμήσεις. Η Blue Owl Capital, εταιρεία ιδιωτικής πιστωτικής χρηματοδότησης, υποχώρησε 7% λόγω ανησυχιών για τη μεγάλη της έκθεση στη χρηματοδότηση υποδομών data centers για AI.

Μετά τη Nvidia, τη σκυτάλη θα πάρει η Walmart, η οποία ανακοινώνει αποτελέσματα πριν το άνοιγμα της αγοράς την Πέμπτη. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να αποκαλύψουν πόσο πιεσμένος είναι ο καταναλωτής και αν η κατανάλωση εμφανίζει διχοτόμηση.

Σημειώνεται ακόμη ότι οι επενδυτές αναμένουν την Πέμπτη τα στοιχεία για τις μη αγροτικές θέσεις εργασίας (nonfarm payrolls) του Σεπτεμβρίου – τα πρώτα που δημοσιεύονται μετά το «πάγωμα» των οικονομικών δεδομένων λόγω του προσωρινού κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Η έκθεση, όπως και τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed του Οκτωβρίου αυτή την εβδομάδα, έστω και αν θεωρούνται κάπως «μπαγιάτικα», ενδέχεται να ρίξουν φως σε ένα διάστημα όπου η αγορά παραμένει σε «κενό πληροφόρησης» μέχρι η κυβέρνηση να επανέλθει στην κανονική ροή ανακοινώσεων.

Παράλληλα, η αγορά πλέον μειώνει τις προσδοκίες της ότι η Fed θα μειώσει το βασικό επιτόκιο κατά 0,25% στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Οι traders προεξοφλούν πιθανότητα περίπου 40% για μείωση, σημαντικά χαμηλότερη από το 90%+ που τιμολογείτο πριν από έναν μήνα, σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch.

Από την άλλη, η Alphabet αποτέλεσε την ευχάριστη εξαίρεση της συνεδρίασης, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 3% μετά την αποκάλυψη ότι η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ απέκτησε συμμετοχή στη μητρική εταιρεία της Google και του YouTube. Οι επενδυτές θεώρησαν ενθαρρυντικό ότι η Berkshire εξακολουθεί να βρίσκει αξία στον τεχνολογικό κολοσσό, παρότι η μετοχή έχει ήδη σημειώσει ισχυρή άνοδο φέτος—αν και η αγορά εκτιμά ότι η επένδυση έγινε από τους δύο διαχειριστές χαρτοφυλακίου της Berkshire και όχι από τον ίδιο τον Μπάφετ.

Αντίθετα, το Bitcoin υποχώρησε άντω του 3%, σε ένδειξη μειωμένης διάθεσης για ανάληψη ρίσκου και πιθανής υποχώρησης της επενδυτικής ψυχολογίας στον τεχνολογικό κλάδο. Το κρυπτονόμισμα έπεσε κάτω της ζώνης των 95.000 δολαρίων την Παρασκευή (14/11).

Με τις κινήσεις αυτές, ο S&P 500 βρίσκεται πλέον περίπου 3% χαμηλότερα για τον Νοέμβριο, μετά από έξι συνεχόμενους μήνες ανόδου. Ο δείκτης απέχει 4% από το πρόσφατο ιστορικό υψηλό του, ενώ ο Nasdaq βρίσκεται ακόμη πιο χαμηλά, σχεδόν 6% κάτω από το δικό του ρεκόρ. Ο τεχνολογικός κλάδος του S&P 500 έχει υποχωρήσει 6% τον μήνα και συνολικά 8% από το υψηλό του.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο WTI κινήθηκε πτωτικά κατά 0,40% στα 59,71 δολάρια το βαρέλι και το Brent σημείωσε ζημιές 0,53% στα 64,04 δολάρια. Ο χρυσός υποχώρησε κατά 1,20% στα 4.045,19 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/11/2025 - 23:21
