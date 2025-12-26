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Ήπιες διακυμάνσεις με εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ για τον S&amp;P 500
Χρηματιστήρια
23:18 - 26 Δεκ 2025

Ήπιες διακυμάνσεις με εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ για τον S&P 500

Reporter.gr Newsroom
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Με ήπιες πτωτικές τάσεις έκλεισε η Wall Street την Παρασκευή (26/12) μετά τη σύντομη χριστουγεννιάτικη ανάπαυλα. Σε εβδομαδιαία βάση οι δείκτες έκλεισαν στα «πράσινα».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημείωσε απώλειες 0,04% στις 48.710,97 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,09% στις 23.593,10 μονάδες.

Ο S&P 500 κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά 0,02% στις 6.930,45 μονάδες ,αφού σημείωσε πρώτα ενδοσυνεδριακό ρεκόρ, πιάνοντας τις 6.945,77 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο άνω του 1%, βάζοντας τον δείκτη σε τροχιά της τέταρτης εβδομαδιαίας ανόδου στις τελευταίες πέντε εβδομάδες. Ο Dow Jones και ο Nasdaq σημείωναν επίσης κέρδη άνω του 1% από την αρχή της εβδομάδας.

«Οι επενδυτές κατοχυρώνουν κέρδη αποσπασματικά ή τοποθετούνται στα χαμηλά, όμως δεν υπάρχει ιδιαίτερη ροή ειδήσεων. Δεν έχουμε ανακοινώσεις εταιρικών αποτελεσμάτων ούτε σημαντικά μακροοικονομικά στοιχεία, οπότε η κίνηση της αγοράς καθοδηγείται κυρίως από τεχνικούς παράγοντες και τοποθετήσεις χαρτοφυλακίων», ανέφερε ο Τομ Χέινλιν, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων της U.S. Bank Asset Management.

Ο ίδιος επισήμανε τη διεύρυνση της ανόδου που παρατηρείται πρόσφατα στην αγορά ως βασικό επενδυτικό «στοίχημα» ενόψει του νέου έτους, σημειώνοντας ότι η άνοδος του S&P 500 σε νέα ιστορικά υψηλά την Τετάρτη δεν οφειλόταν στον τεχνολογικό κλάδο, αλλά κυρίως στους χρηματοοικονομικούς και βιομηχανικούς τίτλους — δύο κυκλικούς τομείς της αμερικανικής οικονομίας.

«Αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη ενόψει του 2026, καθώς δείχνει ότι δεν πρόκειται μόνο για μια αγορά που στηρίζεται στην τεχνολογία, με όλους τους υπόλοιπους να ακολουθούν. Πρόκειται για μια αγορά που ωφελείται από το φορολογικό νομοσχέδιο που υπεγράφη τον Ιούλιο, καθώς και από τις μειώσεις επιτοκίων που πραγματοποιήθηκαν στο τέταρτο τρίμηνο του έτους», πρόσθεσε. «Μπαίνοντας στο 2026, αυτά αποτελούν σημαντικούς θετικούς παράγοντες».

Παράλληλα, οι επενδυτές βρίσκονται σε μια ιστορικά ισχυρή εποχική περίοδο, καθώς αναμένουν μια πιθανή «Santa Claus rally». Η συγκεκριμένη άνοδος καταγράφεται κατά τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις του έτους και τις δύο πρώτες του νέου έτους. Σύμφωνα με στοιχεία του Stock Trader’s Almanac, ο S&P 500 σημειώνει κατά μέσο όρο άνοδο 1,3% σε αυτό το διάστημα, με βάση δεδομένα από το 1950.

Τέλος, όσον αφορά τις τιμές πετρελαίου, το Brent βυθίστηκε κατά 2,27% στα 60,83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό WTI σημείωσε ζημιές 2,49% στα 56,90 δολάρια.

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