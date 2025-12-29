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Μικτά πρόσημα στην Ασία - Εντυπωσιακά σκαμπανεβάσματα στο ασήμι
Χρηματιστήρια
09:47 - 29 Δεκ 2025

Μικτά πρόσημα στην Ασία - Εντυπωσιακά σκαμπανεβάσματα στο ασήμι

Reporter.gr Newsroom
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Μικτά πρόσημα στις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές ξεκίνησαν συγκρατημένα την τελευταία εβδομάδα συναλλαγών του έτους.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 0,44% κλείνοντας στις 50.526,92 μονάδες, ενώ ο Topix πρόσθεσε 0,1% στις 3.426,52 μονάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 2,2% κλείνοντας την ημέρα συναλλαγών στις 4.220,56 μονάδες, ενώ ο δείκτης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,4% στις 932,59 μονάδες.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,7%, ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής χώρας υποχώρησε κατά 0,38% στις 4.639,37 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,42%, κλείνοντας στις 8.725,7 μονάδες.

Νέο υψηλό για το ασήμι

Οι τιμές του αργύρου spot αυξήθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό άνω των 80 δολαρίων ανά ουγγιά νωρίτερα μέσα στην ημέρα, πριν υποχωρήσουν απότομα κατά 5% στα 74,93 δολάρια ανά ουγγιά.

Η πρόσφατη άνοδος του αργύρου οφείλεται σε κερδοσκοπικές αγορές και παρατεταμένη στενότητα στην προσφορά, δήλωσαν οι ειδικοί. Η Sprott Asset Management δήλωσε ότι η άνοδος του αργύρου φέτος αντανακλά την εξάντληση των ελεύθερα διαπραγματεύσιμων αποθεμάτων, ενισχύοντας τις κινήσεις των τιμών καθώς αυξάνεται η ζήτηση.

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