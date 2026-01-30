Έρευνα – καμπανάκι: Το 74% των γονέων θα έφευγε από τη δουλειά του αν καταργούνταν η υβριδική εργασία

Καθοριστικό ρόλο στη ζωή των σύγχρονων οικογενειών φαίνεται πως παίζει το υβριδικό μοντέλο εργασίας, καθώς προσφέρει περισσότερο χρόνο, καλύτερη ισορροπία και σημαντική οικονομική ανάσα στους εργαζόμενους γονείς. Σύμφωνα με νέα έρευνα, η επιστροφή στην πλήρη, καθημερινή παρουσία στο γραφείο θα οδηγούσε την πλειονότητα των γονέων στην αναζήτηση νέας εργασίας.

Έρευνα της International Workplace Group (IWG), του μεγαλύτερου παρόχου ευέλικτων χώρων εργασίας παγκοσμίως, αποκαλύπτει ότι το 74% των εργαζόμενων γονέων δηλώνει πως θα άλλαζε εργασία εάν υποχρεωνόταν να βρίσκεται στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα, χωρίς τη δυνατότητα υβριδικής απασχόλησης.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2024 από τη Mortar Research σε περισσότερους από 1.000 γονείς στο Ηνωμένο Βασίλειο που εργάζονται υβριδικά και καταγράφει σαφή βελτίωση τόσο στην οικογενειακή ζωή όσο και στην ψυχολογία των γονέων.

Καλύτεροι γονείς, πιο δεμένες οικογένειες

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ευελιξία στην εργασία έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο στη σχέση γονέων και παιδιών. Το 83% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται καλύτερος γονέας χάρη στο υβριδικό μοντέλο, ενώ το 89% αναφέρει ότι έχει έρθει πιο κοντά στα παιδιά του. Παράλληλα, το 92% τονίζει ότι είναι πλέον πιο παρόν στην καθημερινότητά τους, με το 86% να επισημαίνει συνολική βελτίωση στην ποιότητα ζωής της οικογένειας.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή παίζει η μείωση του χρόνου μετακίνησης. Το 84% των γονέων δηλώνει ότι περνά περισσότερο χρόνο με τα παιδιά του, ενώ το 85% αφιερώνει περισσότερες ώρες στις καθημερινές γονικές υποχρεώσεις.

Περισσότερος χρόνος πριν και μετά το σχολείο

Η βελτιωμένη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αναδεικνύεται ως βασικό όφελος: το 90% των γονέων δηλώνει ότι το υβριδικό μοντέλο τούς επιτρέπει να διαχειρίζονται καλύτερα τον χρόνο τους. Ιδιαίτερα τα πρωινά, οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να μοιράζονται περισσότερες στιγμές με τα παιδιά τους, όπως το πρωινό (67%), η προετοιμασία για το σχολείο (54%) και η συνοδεία τους (53%).

Αντίστοιχα, μετά το σχολείο, σχεδόν οι μισοί γονείς μπορούν να βοηθούν πιο συχνά στα μαθήματα (46%) και να τρώνε μαζί με την οικογένεια (49%). Εννέα στους δέκα γονείς αναφέρουν επίσης ότι είναι πλέον ευκολότερο να παρευρίσκονται σε σημαντικές στιγμές της ζωής των παιδιών τους, όπως σχολικές εκδηλώσεις, γενέθλια και διακοπές.

Ποιότητα ζωής και εξοικονόμηση χρημάτων

Τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στην ποιότητα ζωής. Κατά μέσο όρο, οι εργαζόμενοι γονείς εξοικονομούν πέντε ώρες την εβδομάδα, δηλαδή περίπου 260 ώρες ετησίως — μία επιπλέον ώρα κάθε εργάσιμη ημέρα. Το 23% μάλιστα δηλώνει ότι κερδίζει πάνω από πέντε ώρες εβδομαδιαίως.

Σε οικονομικό επίπεδο, η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι γονείς εξοικονομούν σχεδόν 7.000 δολάρια τον χρόνο, κυρίως λόγω της μείωσης των εξόδων για παιδική φροντίδα. Πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες (56%) δηλώνουν ότι θα δυσκολεύονταν σημαντικά να καλύψουν το κόστος καθημερινής φύλαξης παιδιών σε περίπτωση πλήρους επιστροφής στο γραφείο.

Μια μη αναστρέψιμη αλλαγή

Ο CEO και ιδρυτής της IWG, Mark Dixon, υπογραμμίζει ότι η στροφή προς την υβριδική εργασία αποτελεί πλέον μια παγκόσμια πραγματικότητα: «Η μετάβαση στην υβριδική εργασία έχει αλλάξει ριζικά τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι γονείς κερδίζουν πολύτιμο χρόνο, αποφεύγοντας τις πολύωρες μετακινήσεις και ενισχύοντας την οικογενειακή τους καθημερινότητα».

Από την πλευρά της, η Fatima Koning, Group Chief Commercial Officer της IWG, επισημαίνει ότι η ευελιξία αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο επιλογής εργασίας: «Με τους γονείς να αντιπροσωπεύουν το 40% του εργατικού δυναμικού, οι εργοδότες που αγνοούν την ανάγκη για υβριδικά μοντέλα κινδυνεύουν να χάσουν ταλέντα και ανταγωνιστικότητα. Οι ευέλικτες πολιτικές δημιουργούν πιο ικανοποιημένους και πιο αφοσιωμένους εργαζομένους».