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Σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου - Νέο ανοδικό ράλι στα μέταλλα
Εμπορεύματα
14:15 - 03 Φεβ 2026

Σταθεροποιούνται οι τιμές του πετρελαίου - Νέο ανοδικό ράλι στα μέταλλα

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιούνται την Τρίτη (3/2), μετά από πτώση άνω του 4% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι συμμετέχοντες στις αγορές αξιολογούν τις προοπτικές της παγκόσμιας προσφοράς και την πιθανότητα αποκλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται αυτή τη στιγμή κατά 0,12% στα 66,40 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) παρουσιάζει επίσης ανοδική τάση κατά 0,23% στα 62,28 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 13 σεντς. Νωρίτερα όμως στη συνεδρίαση, τόσο το Brent όσο και το WTI είχαν υποχωρήσει στα 65,19 δολάρια και 61,12 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα, καταγράφοντας τα χαμηλότερα επίπεδα της εβδομάδας.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου βρίσκεται επί του παρόντος σε ισορροπία και ότι η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, όταν ρωτήθηκε για τη στρατηγική παραγωγής του OPEC+- που αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητη την παραγωγή πετρελαίου για τον Μάρτιο. Επιπλέον, ο Νόβακ ανέφερε ότι η Ρωσία διαθέτει επαρκείς ποσότητες καυσίμων και ακόμη απολαμβάνει πλεόνασμα.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του πετρελαίου είχαν καταγράψει πτώση άνω του 4% τη Δευτέρα, μετά από δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ιράν βρίσκεται σε σοβαρές συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, σημάδι πιθανής αποκλιμάκωσης των εντάσεων με το μέλος του OPEC.

Σύμφωνα με αξιωματούχους και από τις δύο πλευρές, αναμένεται να ξαναρχίσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν την ερχόμενη Παρασκευή στην Τουρκία. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι με την κινητοποίηση μεγάλων αμερικανικών πολεμικών πλοίων προς το Ιράν «θα μπορούσαν να συμβούν άσχημα πράγματα» εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν έγραψε στο Twitter (X) ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχιστούν ώστε να διασφαλιστούν τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν, με την προϋπόθεση να αποφεύγονται «απειλές και παράλογες προσδοκίες».

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι διακυμάνσεις των τιμών του πετρελαίου τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες έχουν επηρεαστεί έντονα από το γεωπολιτικό ρίσκο που συνδέεται με την τρέχουσα εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ειδικά τις εναλλασσόμενες απειλές προς το Ιράν.

Αναφορικά με άλλους παράγοντες, ο δείκτης δολαρίου ΗΠΑ διατηρείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα για παραπάνω από μια βδομάδα, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη ζήτηση για πετρέλαιο τιμολογούμενο σε δολάρια, καθώς καθιστά το αργό ακριβότερο για ξένους αγοραστές.

Χθες, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια εμπορική συμφωνία με την Ινδία που περιλαμβάνει μείωση των δασμών και δέσμευση από μέρους της Ινδίας να διακόψει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου και να μειώσει τα εμπόδια στο εμπόριο. Αναλυτές έχουν επισημάνει ότι, αν αυτό προχωρήσει, ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση του όγκου ρωσικού πετρελαίου που διακινείται στην παγκόσμια αγορά, επηρεάζοντας περαιτέρω τις τιμές.

Τέλος, όπως επισημαίνουν οικονομικοί αναλυτές, οι ταχείες μετατοπίσεις στις χρηματοπιστωτικές ροές έχουν ενισχύσει τη μεταβλητότητα των τιμών πετρελαίου φέτος, με τις θέσεις των traders να έχουν αλλάξει ριζικά μετά από εβδομάδες γεωπολιτικών εξελίξεων.

Νέα σημαντική πτώση για το φυσικό αέριο - Νέο ράλι στα πολύτιμα μέταλλα

Το φυσικό αέριο σημειώνει μεγάλη πτώση σήμερα με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να υποχωρούν κατά 4,787% και την τιμή της μεγαβατώρας να κατρακυλά στα 32.320 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, μετά τις ασταμάτητες ρευστοποιήσεις των τελευταίων ημέρων, παρατηρείται νέο ανοδικό ράλι. Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο χρυσός ενισχύεται αυτή τη στιγμή 6,03% στα 4,932.89 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια στιγμή, το ασήμι σημειώνει μεγάλη άνοδο 11,46% στα 85,838 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός παρουσιάζει αύξηση κατά 3,47% στα 6,0280 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, στο πεδίο των ισοτιμιών, επικρατεί γενικευμένη σταθερότητα. Η ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ διαμορφώνεται στα 1.1791 δολάρια ανά ευρώ, ενώ η ισοτιμία του με τη λίρα στα 1.3659 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η ισοτιμία της βρετανικής λίρας με το ευρώ διαμορφώνεται στη 0.8631 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

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