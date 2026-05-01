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Κέρδη στην Wall Street με οδηγό την Apple
Χρηματιστήρια
16:42 - 01 Μάι 2026

Κέρδη στην Wall Street με οδηγό την Apple

Reporter.gr Newsroom
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Η Wall Street σημειώνει άνοδο την Παρασκευή (1/5), με ώθηση από τις μετοχές της Apple, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν με την έναρξη ενός νέου μήνα συναλλαγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow κινείται ανοδικά κατά 0,45% στις 49.876,14 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,52% στις 7.246,84 μονάδες και ο Nasdaq σημειώνει κέρδη 0,73% στις 25.073,74ν μονάδες.

Οι μετοχές της Apple σημειώνουν άνοδο άνω του 3%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε καλύτερα του αναμενόμενου αποτελέσματα και έσοδα για το δεύτερο δημοσιονομικό τρίμηνο. Επιπλέον, οι προβλέψεις για τα έσοδα του τρέχοντος τριμήνου ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις, επισκιάζοντας το γεγονός ότι τα έσοδα από το iPhone υστέρησαν των προσδοκιών για δεύτερη φορά μέσα σε τρία τρίμηνα.

Στον αντίποδα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, καθώς το Ιράν φέρεται να απέστειλε την απάντησή του, μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών, στις τελευταίες τροποποιήσεις των ΗΠΑ σε σχέδιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αμερικανικό αργό (West Texas Intermediate) υποχώρησαν περίπου 3%, κοντά στα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές σημείο αναφοράς, το Brent, σημείωσε πτώση 1%, πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά από μια συνεδρίαση-ορόσημο, όπου ο S&P 500 έκλεισε πάνω από το επίπεδο των 7.200 μονάδων για πρώτη φορά στην ιστορία του. Αυτό βοήθησε τόσο τον S&P 500 όσο και τον Nasdaq — που επίσης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό κλείσιμο — να πετύχουν τις ισχυρότερες μηνιαίες επιδόσεις τους από το 2020. Ο Dow Jones, από την πλευρά του, σημείωσε την καλύτερη μηνιαία επίδοση από τον Νοέμβριο του 2024.

Μια ισχυρή περίοδος εταιρικών αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο, καθώς και οι ελπίδες για αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή, έχουν ενισχύσει συνολικά τις μετοχές μέσα στο έτος. Παρότι οι βασικοί δείκτες υποχώρησαν με την έναρξη του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και οι τρεις βρίσκονται πλέον σημαντικά υψηλότερα από τα επίπεδα όπου ξεκίνησαν το 2026.

Ο Venu Krishna, επικεφαλής στρατηγικής αμερικανικών μετοχών στη Barclays, επεσήμανε ότι οι θετικές προοπτικές για την οικονομική ανάπτυξη και η ισχυρή δυναμική του τεχνολογικού κλάδου αποτελούν καταλύτες για τη συνέχιση του ανοδικού ράλι.

«Η εικόνα είναι θετική, γι’ αυτό παραμένουμε αισιόδοξοι. Το μόνο που θα έλεγα είναι ότι ο ρυθμός αυτής της ανάκαμψης ήταν τόσο ισχυρός σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, που ενδέχεται να υπάρξει μια μικρή παύση βραχυπρόθεσμα», δήλωσε. «Ωστόσο, πιστεύω ότι η συνολική πορεία και κατεύθυνση παραμένουν ισχυρές».

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