Ζαχάροβα: Η Ρωσία απορρίπτει το τελεσίγραφο Τραμπ - «Δεν δεχόμαστε απειλές»

Όπως αναφέρει το Reuters, o Αμερικανός πρόεδρος, σε δηλώσεις του, έστειλε μήνυμα αυστηρότερης στάσης απέναντι στη Μόσχα, δίνοντας διορία 50 ημερών για επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, διαφορετικά, όπως προειδοποίησε, θα επιβληθούν κυρώσεις και θα ενισχυθεί η στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο, με νέους πυραύλους και εξοπλισμό.
Απαντώντας, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε πως η πρόθεση των ΗΠΑ να προμηθεύσουν την Ουκρανία με νέο οπλισμό αποτελεί μήνυμα για τη «συνέχιση της σφαγής» και καταδεικνύει άρνηση κάθε ειρηνευτικής πρωτοβουλίας.
Η ένταση ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Μόσχα κλιμακώνεται, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται σε κρίσιμη φάση και οι διεθνείς πιέσεις για κατάπαυση του πυρός εντείνονται.