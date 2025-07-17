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Ζαχάροβα: Η Ρωσία απορρίπτει το τελεσίγραφο Τραμπ - «Δεν δεχόμαστε απειλές»
Ειδήσεις
19:10 - 17 Ιουλ 2025

Ζαχάροβα: Η Ρωσία απορρίπτει το τελεσίγραφο Τραμπ - «Δεν δεχόμαστε απειλές»

Reporter.gr Newsroom
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Απορριπτική ήταν η αντίδραση της Μόσχας στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να δηλώνει πως «η Ρωσία δεν δέχεται απειλές».

Όπως αναφέρει το Reuters, o Αμερικανός πρόεδρος, σε δηλώσεις του, έστειλε μήνυμα αυστηρότερης στάσης απέναντι στη Μόσχα, δίνοντας διορία 50 ημερών για επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, διαφορετικά, όπως προειδοποίησε, θα επιβληθούν κυρώσεις και θα ενισχυθεί η στρατιωτική υποστήριξη προς το Κίεβο, με νέους πυραύλους και εξοπλισμό.

Απαντώντας, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε πως η πρόθεση των ΗΠΑ να προμηθεύσουν την Ουκρανία με νέο οπλισμό αποτελεί μήνυμα για τη «συνέχιση της σφαγής» και καταδεικνύει άρνηση κάθε ειρηνευτικής πρωτοβουλίας.

Η ένταση ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Μόσχα κλιμακώνεται, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται σε κρίσιμη φάση και οι διεθνείς πιέσεις για κατάπαυση του πυρός εντείνονται.

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